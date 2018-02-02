Безос заработал $6,5 миллиардов на публикации квартального отчета Amazon 2.02.2018, 8:01

Джефф Безос

Основатель кампании увеличил свое состояние за несколько часов.

Состояние Джеффа Безоса резко выросло на фоне публикации отчетности Amazon.com Inc., он заработал больше $6 млрд, сообщает Bloomberg (перевод – rbc.ru). Его компания показала лучшие продажи на праздниках за последние восемь лет.

В четверг, 1 февраля, Amazon отчиталась о крупнейшей прибыли в истории за четвертый квартал в размере $1,86 млрд ($3,75 на акцию), на этих новостях акции компании выросли на 6% за время дополнительных торгов, отмечает Reuters. Аналитики ожидали роста на уровне $1,85 на акцию.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index корректируется каждый день при закрытии торгов, но в четверг, 1 февраля, состояние Безоса за время дополнительных торгов (after hours) выросло с $116,4 млрд до $123 млрд. Если рост сохранится на том же уровне и в пятницу, то последняя оценка его состояния будет внесена в рейтинг Bloomberg, что станет новым рекордом. Всего за январь чистые активы Безоса выросли на $17,4 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Последние несколько дней для миллиардеров сравнимы с «качелями», отмечает агентство, так как их компании публикуют квартальные отчетности.

Например, состояние Марка Цукерберга выросло на $2,5 млрд в четверг на фоне прибыли компании на уровне $12,97 млрд. А основатели Alphabet Inc. (материнской компании Google) Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли не меньше $3 млрд каждый в течение нескольких часов после публикации результатов компании, которые не совпали с оценками аналитиков. Alphabet потеряла $9,9 млрд в виде налоговых выплат, из-за чего убытки компании за квартал составили $3,02 млрд. На этих новостях акции компании упали более чем на 5%.