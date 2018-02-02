Как «тунеядцы» будут оплачивать 100% социальных услуг 17 2.02.2018, 8:15

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Неудобные вопросы к новой новой версии декрета.

Был третьим - стал первым. Такая вот ротация произошла в нумерации «тунеядского» декрета, названного «О предупреждении социального иждивенчества».

Новый документ фактически отменил предыдущий и вступает в силу с 1 января 2019 года, сообщает «Вечерний Брест».

Согласно тексту документа, люди, которые в 2018 году не работали на благо страны и не уплачивали налоги в бюджет или делали это меньше полугода, платить сбор больше не обязаны. Вместо этого им придется полностью оплачивать дотируемые из бюджета услуги. Какие - предстоит определить Совмину. Перечень услуг, которые тунеядцы будут оплачивать по полной стоимости, утвердят, кроме шуток, к 1 апреля.

Что это может быть?

Услуги ЖКХ

Самый, пожалуй, простой вариант. Базы данных о неработающих поступают в местные исполкомы. Это мы уже проходили. Потом каждый, кто может, доказывает, что не тунеядец, а кто не может - получает счет на полновесную оплату коммунальных услуг. В жизни обычно все по-другому. Жилье, например, принадлежит не самому тунеядцу, а его ближайшему родственнику - супругу или родителям. А он там всего лишь один из квартиросъемщиков. Но даже если неработающий - обладатель собственного жилья, то эта устрашающая мера действенна до поры до времени. Потому что белорусам обещают, что за коммунальные услуги мы будем платить полную стоимость в самые ближайшие годы. Один из обозначенных сроков - как раз 2019 год.

Медицина

Тут проще с расчетами, потому что стоимость койко-дня в больнице, приезда «скорой» всегда известна. Но представим ситуацию: человеку стало плохо, сердце шалит или ногу подвернул. Приехала «скорая», и, прежде чем оказать помощь, врач с порога спрашивает: а не тунеядец ли вы? Мы-то, конечно, ответим, что не тунеядцы. А вот как доказать? С 1 января 2019 года в Беларуси предполагается ввести ID-карты, которые могут содержать информацию и о занятости. Но и здесь вопрос - смогут ли обеспечить считывающими устройствами все «скорые» и поликлиники? И как быть в случаях, если неработающему пациенту понадобится неотложная помощь? Может быть, заставят «тунеядцев» приобретать обязательный полис медстрахования, как в России, или как у нас практикуется по отношению к иностранцам? Вопросов больше, чем ответов. В таком случае, чтобы избежать лишних разборок с государством, «тунеядцу» удобней обратиться за помощью в платный кабинет и никому ничего не доказывать. А больничные неработающим не нужны.

Образование

Здесь вообще нелогично, потому что это затрагивает не самих неработающих, а их детей, которые ничего пока не должны державе. Можно выставить родителям полный счет за обучение детей в детских садах. Но со школами это не прокатит. Конституцией гарантировано получение обязательного общего школьного образования.

Транспорт

Проезд в общественном транспорте у нас тоже дотируется. Но как водители и контролеры будут определять, кто из сотни полусонных утренних пассажиров тунеядец, а кто нет - неразгаданный ребус. Быть может, анонсированное введение системы оплаты проезда через мобильное приложение поспособствует этому, но ничего ведь не мешает неработающему гражданину по старинке пробивать талончики.

Знаки вопроса

Как и в случае с предыдущей версией декрета, есть вероятность, что усилия окажутся затратней результата. На выявление тунеядцев были брошены колоссальные человеческие ресурсы, разосланы тысячи писем. Теперь тем, кто уплатил налог, нужно его вернуть. Ну и наконец: борьба с иждивенчеством - это как борьба с ветряными мельницами. Ничто не мешает тем, кто привык не работать, продолжать это делать, но при этом формально числиться на четверть ставки или половину, получать зарплату ниже минимального потребительского бюджета и практически не платить налоги.

Таких вопросов хоть отбавляй. А вот ответы на них пока не получены.