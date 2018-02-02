Миклош Харашти заинтересовался борьбой профсоюза РЭП 2.02.2018, 8:31

Миклош Харашти

Спецдокладчик ООН по Беларуси получил полную информацию о «деле профсоюзов».

31 января на встрече белорусских правозащитников со спецдокладчиком ООН по Беларуси Миклошем Харашти одной из самых важных тем было преследование властями профсоюза РЭП, сообщает praca-by.info.

Кроме представителей ведущих правозащитных организаций страны и спецдокладчика ООН, во встрече участвовали представители авторитетных международных правозащитных организаций из Швеции, Бельгии, Франции и Польши.

Во встрече участвовал зампредпрофкома Гомеля Андрей Стрижак:

- Практически в каждом выступлении наших коллег-правозащитников звучали упоминания о репрессиях профсоюза РЭП. Я считаю, что допросы сотен членов профсоюза по всей стране – это самое массовое вмешательство в права. Такие действия следователей – нарушение свободы ассоциаций, ведь фактически наших членов допрашивают за принадлежность к профсоюзу, а не в отношении уголовного дела, заведенного против Федынича и Комлика. Спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти и наши иностранные коллеги получили полную информацию о характере давления, которое оказывается на нашу организацию. Полагаю, что в доклад, который сейчас готовит господин Харашти, войдет информация о преследованиях нашей организации.

– Учитывая общее серьезное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси – преследование профсоюза РЭП, блокировка независимых новостных сайтов, отчисление гражданских и политических активистов из ВУЗов – наше государство рискует ухудшением отношений с Западом. Хочется напомнить об этих рисках тем, кто принимает решения о запуске маховика репрессий и о тех возможностях, которые будут упущены, если на профсоюз РЭП и дальше будут давить.