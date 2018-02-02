Видеофакт: Самый высокий и самый низкий человек в мире встретились в Египте 2.02.2018, 8:36

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Встреча произошла на фоне пирамид в Гизе.

Самый высокий мужчина в мире и самая низкая женщина в мире приехали в Египет. Они попозировали на фоне пирамид в Гизе.

Турок Султан Кесен и индианка Джоти Амджи вместе смотрятся очень необычно. Рост мужчины — 251 сантиметр. Джоти Амджи — самая низкорослая женщина в мире. Ее рост — 62,8 сантиметра. Она всего в два раза длиннее ботинка Султана, сообщает NTD.

35-летний Султан из народности курдов. Его аномальный рост связан с опухолью гипофиза. Мужчина передвигается на костылях, носит ботинки 62 размера и не помещается в средний легковой автомобиль. Маленький рост 24-летней Джоти объясняется ахондроплазией — карликовостью за счет недоразвития длинных костей.