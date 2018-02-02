Президент Бразилии остался без пенсии: не подтвердил, что жив 2.02.2018, 9:06

Мишел Темер

Фото: AP

Каждый бразильский пенсионер должен ежегодно обновлять регистрационные данные.

Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому что не предоставил вовремя государственным органам доказательств того, что он жив. Об этом сообщает телеканал Globo.

"Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - сказали журналистам представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, в компетенции которых предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).

Бразильские СМИ отмечают, что каждый пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в органах, ответственных за выплаты.

77-летний Мишел Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда был на посту прокурора штата Сан-Паулу. Ему положены выплаты в размере около 14 тысяч долларов. На время его президентства эта сумма временно снижена до семи тысяч долларов.

По данным SPPrev, администрация президента уже отправила необходимые документы для возобновления пенсионных начислений.