Театр аплодировал актрисе, рассказавшей об инциденте с ОМОНом 10 2.02.2018, 9:13

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История, произошедшая в Чижовке в новогоднюю ночь, получила продолжение.

Правоохранительные органы отреагировали на публикацию в СМИ истории актрисы Светланы Соколовской, которая рассказала, как была избита ОМОНом в новогоднюю ночь.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова пообещала прокомментировать ситуацию, отметив в Facebook, что актриса жива и здорова, и дубинкой ее никто не бил, пишет «Салідарнасць».

1 февраля Юлия Гончарова заявила о том, что Управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка по факту заявления минчанки о неправомерных действиях сотрудников милиции в отношении нее.

— Выясняются все обстоятельства, ситуация неоднозначная, — рассказала официальный представитель СК.

Гончарова подтвердила, что на нескольких других участников истории милиция составила протоколы.

По ее словам, по имеющимся в материалах проверки данным, ряд участников этой истории, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были привлечены к административной ответственности.

Работник театра: «Наша коллега сказала, что ее избивали в милицейском автобусе»

Напомним, в интервью «Салідарнасці» Светлана Соколовская говорила о том, что ее подруги, которых задержали на елке в Чижовке в новогоднюю ночь, с 1 по 3 января провели за решеткой. Девушки не хотят рассказывать прессе о том, что с ними происходило в милицейском автобусе, – боятся.

— Когда я забирала подруг, то увидела страшную картину – обе девочки были сильно истощены! Я ужаснулась, когда увидела ноги одной из них после задержания – они были все синие! — поделилась она.

Одна из подруг Светланы, задержанная в новогоднюю ночь, также служит в минском театре. Как стало известно «Салідарнасці», 1 февраля в этом театре прошло традиционное собрание коллектива. В конце встречи директор зачитал письмо из правоохранительных органов в адрес руководства театра.

Как рассказал «Салідарнасці» работник театра, присутствовавший на собрании, в письме «на три листа» сообщалось о том, что актрисе театра будут предъявлены обвинения по статьям Кодекса об административных правонарушениях — за пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте, неподчинение и оскорбление представителей власти. Также было озвучено, что по обеим статьям наказание предусматривает штрафы до 30 и до 50 базовых величин. В письме говорилось о том, что правонарушительница является представителем сферы культуры и должна показывать пример своим поведением, а не наоборот. Руководству же театра следует более ответственно отнестись к воспитательной работе с коллективом.

Актриса, в свою очередь, встала и рассказала театру свою версию о том, что происходило в новогоднюю ночь на ёлке в Чижовке.

— Наша коллега сказала, что ее избивали в милицейском автобусе, потом отвезли в отделение милиции, а после отправили в центр изоляции правонарушителей, где она провела три дня с 1 по 3 января. По словам коллеги, ее лишили права на телефонный звонок. Она отметила, что если бы в эти дни был запланирован спектакль с ее участием, никто бы не узнал, почему она не вышла на работу.

Также девушка рассказала о том, что оказавшись на свободе, она сняла побои. По ее словам, суд уже состоялся, а в письме из правоохранительных органов об этом не говорилось.

Когда актриса закончила свою речь, многие коллеги поднялись со своих мест и аплодировали, а после высказали ей слова поддержки.

Как рассказал «Салідарнасці» работник театра, вскоре после собрания в администрацию пришел представитель правоохранительных органов и забрал письмо.

Актриса по-прежнему не хочет озвучивать свое имя и называть театр, в котором служит.

Светлана Соколовская: «Мы будем добиваться справедливости и дойдем до суда»

Следственный комитет на два месяца продлил проверку, начатую в начале января по заявлению актрисы Светланы Соколовской.

Об этом она узнала от старшего следователя отдела Федоренко.

— Сегодня я позвонила ей и услышала, что проверка продлевается до 1 марта, — рассказала Светлана «Салідарнасці».

Светлана и ее подруги занимаются поисками адвоката, который будет представлять их интересы.

— Мы будем добиваться справедливости и дойдем до суда, — сказала актриса.

Она надеется, что ее подруги раскроют свои имена и расскажут прессе о том, что произошло с ними в новогоднюю ночь.

— Чтобы люди могли следовать примеру и не бояться в подобных случаях, — говорит девушка.

Светлана Соколовская рассказала, что после публикации в «Салідарнасці» многие знакомые и незнакомые люди написали ей слова поддержки.