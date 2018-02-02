CPJ: Белорусские власти должны прекратить ограничивать свободу слова накануне II Европейских игр 2.02.2018, 9:31

Комитет защиты журналистов призывает немедленно вернуть доступ к сайту Charter97.org.

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов, призвала Министерство информации Беларуси разблокировать доступ к крупнейшему независимому новостному веб-сайту Charter97.org.

Наталья Радина, главный редактор сайта , сообщила CPJ, что доступ к сайту заблокирован в Беларуси с 24 января, а в последние дни некоторые интернет-анонимайзеры, которые белорусы использовали для обхода цензуры, также оказались заблокированными. В связи с блокировкой сайта Charter97.org в Беларуси усиливается влияние российской пропаганды.

«Мы призываем власти Беларуси немедленно вернуть «Хартию-97» ее аудитории в Беларуси и прекратить ограничивать доступ к независимой информации в стране», - сказала координатор программы CPJ Europe и Central Asia Нина Огнянова. «Кроме того, Беларусь должна отменить свою репрессивную политику в отношении СМИ, поскольку она готовится к проведению Европейских игр в 2019 году».

Наталья Радина, получившая Международную награду за свободу печати CPJ, редактирует сайт в изгнании после того, как в 2011 году была вынуждена покинуть Беларусь из-за притеснений, нападений и тюремного заключения в ответ на критический анализ «Хартией-97» авторитарного режима Александра Лукашенко, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.

Как сообщила Радина CPJ, популярность независимого веб-сайта неуклонно растет последние шесть лет. «Эта блокировка - попытка зачистить информационное пространство Беларуси от свободных голосов», - сказала она.