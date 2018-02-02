Борис Бухель: Лукашенко одной фразой деклассировал свою систему 10 2.02.2018, 9:41

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Борис Бухель

Фото: dw.de

Правозащитник посоветовал правителю следить за тем, что он говорит.

Лукашенко 1 февраля встретился с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. На встрече правитель рассказал перед журналистами, как с его помощью было расследовано убийство, совершенное в Могилевской области несколько лет назад:

— Ко мне обратились простые люди — отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много». Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — распространило слова Лукашенко БелТА.

Правозащитник Борис Бухель советует правителю переквалифицироваться в следователи, пишет «Могилевская весна»:

— Уму непостижимо, чтобы правитель занимался, внимание, целые сутки тем, чем может заниматься сразу несколько силовых структур, от Следственного комитета до прокуратуры. Одной фразой Александр Григорьевич просто деклассировал систему расследований преступлений в стране, — считает Бухель.

Юридический статус позволяет Лукашенко инициировать новый уголовный процесс. Но и только:

— То есть его слова «дал команду прокурору и председателю КГБ» еще можно оправдать. А вот то, что он контролировал процесс, вызывает вопросы. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь никто не в праве вмешиваться в работу следователя или судьи, давить на них. Как вы думаете, контроль со стороны президента, который недоволен оправдательным приговором, можно рассматривать как давление? – удивляется правозащитник.

Вопросы также вызывает фраза Лукашенко о доставке обвиняемого в Беларусь:

— Возможно, правитель просто оговорился или журналисты не так передали его слова. Но обратите внимание – «негодяя нашли в России, привезли в Минск» и только потом возбудили уголовное дело, что является безусловным нарушением, — обратил внимание Борис Бухель.

Следующую фразу, которую сказал правитель, правозащитник назвал нон-сенсом.

— В материале БелТА Лукашенко сначала называет человека убийцей, который сам во всем признался. А потом, чуть ниже в тексте, уже на встрече с председателем КГБ Вакульчиком Лукашенко сказал, что «дело по Могилеву находится сегодня в суде». Так если оно в суде, какое право президент имеет право называть человека убийцей? Это прямое давление на суд, прямое нарушение уголовного кодекса, — возмущается Бухель.

Он считает, что в попытке похвастаться правитель нанес вред всей судебной и следственной системе:

— Как вы думаете, как будут рассматривать после таких вот интервью уголовные дела? Если правитель обещает «откопать тех, кто вел и выносил оправдательный приговор»? Будут делать все, чтобы доказать вину, хотя точно также следователь обязан искать факты невиновности обвиняемого. Ну а суды, которые сегодня выносят мизерное количество оправдательных приговоров, будут признавать вину всех и вся. «Правовое государство» в действии, — с иронией подмечает правозащитник.