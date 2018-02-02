Экс-тренер сборной Беларуси возглавил команду Сирии 2.02.2018, 9:46

БЕРНД ШТАНГЕ

Бернд Штанге уже имеет опыт работы на Ближнем Востоке.

Бывший наставник сборной Беларуси Бернд Штанге назначен главным тренером сборной Сирии. Об этом сообщает Bild (перевод – pressball.by).

Штанге уже имеет опыт работы на Ближнем Востоке: ранее он трудился в Омане и Ираке. В 1983-88 годах он руководил сборной ГДР, в сезоне-1993/94 работал с "Лейпцигом" в бундеслиге. Также в его резюме сотрудничество с клубами на Украине, в Австралии и Кипре, а в 2007-11 годах Бернд возглавлял сборную Беларуси.

Последним местом работы Штанге была сборная Сингапура, которую он покинул в апреле 2016 года.

Напомним, сирийская национальная команда остановилась в двух шагах от выхода на чемпионат мира-2018: в четвертом раунде квалификации сирийцы по сумме двух встреч уступили команде Австралии (1:1, 1:2).