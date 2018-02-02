Принадлежавший Порошенко завод перешел в собственность России 1 2.02.2018, 9:53

Предприятие находится в оккупированном Крыму.

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства России.

«В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в сообщении.

Ранее завод принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано оккупационными властями России в пользу Севастополя.