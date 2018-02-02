В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов» 2.02.2018, 10:14

Поклонники сериала узнали подробности сюжета восьмого сезона.

Они засняли на видео съемки одной из сцен финальной части, запись опубликована на фанатском сайте (Watchers on the Wall http://watchersonthewall.com/major-new-game-of-thrones-season-8-spoilers-out-of-the-winterfell-set/).

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста.

Внимание! За картинкой с Арьей и Сансой следует объяснение происходящего на видео.

В ролике видно, как на съемочной площадке горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков, члены которого играют в «Игре престолов» ключевые роли. Поклонники предположили, что замок падет либо из-за главного антагониста сериала Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем — опасной и легко воспламеняющейся жидкостью. Другая версия заключается в том, что дом Старков по неизвестной причине могла поджечь Дейенерис Таргариен с ее драконами.

Leaked photo of an intimate scene between Arya and Sansa in Season 8! 😉🔥😍 pic.twitter.com/Q896WQ1Mul — Game of Thrones Memes (@Thrones_Memes) 25 сентября 2017 г.

30 января актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале Арью Старк, открестилась от слов про сроки выхода последнего сезона. Ей приписывали фразу о том, что премьера восьмой части состоится в апреле 2019 года.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.