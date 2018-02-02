Как Чехия включается в борьбу за рабочих из Беларуси 2.02.2018, 10:12

Страна в ближайшие месяцы станет более открытой для гастарбайтеров.

МИД страны объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу. Об этом сообщает Radio Praha.

Министерство ставит целью обработку до 20 тысяч заявок в год от рабочих из Украины, которые составляют хребет чешской строительной индустрии. Это в два раза больше, чем сейчас.

Также больше рабочей силы планируется привлечь из Монголии и Филиппин, для которых намечены аналогичные меры. Кроме того, МИД изучает и вопрос с программами для Сербии и Беларуси, поясняет Radio Praha.

Стабильный экономический рост Чехии и низкий уровень безработицы, достигший в декабре 2,4 процента, привели к тому, что многие компании испытывают дефицит сотрудников и сильно нуждаются в пополнении, чтобы удовлетворить спрос.

Напомним, с похожей проблемой столкнулась и Польша. Население страны стареет, а молодежь уезжает на заработки в Западную Европу, где платят больше.

Экономика же тем временем растет, и ей требуется все больше и больше рабочих рук. Польша хочет заткнуть возникшую дыру при помощи мигрантов из Украины и Беларуси.