Эта людоедская система сожрет в итоге всех своих чинов Владимир Милов

2.02.2018, 10:22

Владимир Милов

Бывший губернатор Кировской области РФ Никита Белых приговорен к 8 годам колонии строгого режима якобы за получение взятки.

Я хорошо знаю Никиту Белых, мы много времени провели вместе в оппозиционной борьбе. Он, кстати, меня познакомил с Навальным десять лет назад. Очень тяжело смотреть, как физически издеваются над человеком с не очень хорошим здоровьем, который в буквальном смысле слова может этих испытаний не пережить.

Когда в 2008 году Белых принял решение перейти на службу к этому государству, я сразу предположил, что они его переварят и выплюнут похожим образом, и прямо ему об этом говорил. Увы, это был его выбор.

Белых пришел в политику, будучи уже довольно успешным бизнесменом. Он по внутренним настройкам - бизнесмен. Для него внутренне нормально обедать-ужинать со всеми этими мутными зюдхаймерами, это их предпринимательская среда. Я вот, честно говоря, будучи, допустим, губернатором, ни с каким Зюдхаймером в ресторане встречаться бы не стал. На хрена? Он хочет инвестировать в Кировскую область? Ну пожалуйста, устроим совещание, я приглашу своих министров финансов и промышленности, сформулируем список бюрократических проблем, если надо - обсудим меры поддержки, в открытом, прозрачном режиме. В ресторан? Зачем? Но вот для Никиты вся такая вот стилистика делового оборота, увы, была в крови, учитывая его предпринимательское происхождение.

Для гэбни это, конечно, была идеальная ситуация, думаю, Зюдхаймер был не единственной наживкой, которую они прорабатывали на Белых. Белых в 2008 году должность кировского губера предложил Сурков, Путин его никогда не любил (инфа 100%), и уверен, давно внес его в потенциальный список на предвыборное заклание. Ему, конечно, надо было вовремя уходить, раз уж он не смог удержаться от похода на эту должность. Вот его хороший знакомый пермский губер Чиркунов ушел вовремя, уехал из России, и на свободе.

Мне крайне трудно представить, чтобы богатый человек Белых лично брал взятку в какие-то несколько сотен тысяч евро своими руками у мутного предпринимателя с явными признаками подментованности. Вообще чиновники лично взяток давно уже не берут. Если Белых реально брал деньги - то явно был уверен что все нормально и бояться нечего.

К огромному сожалению - мы это обсуждали сегодня в "Где Деньги" с Андреем Колесниковым из Карнеги в отношении к Улюкаеву - в этой нашей высшей управленческой среде считается нормальным, что туда-сюда ходят какие-то мутные суммы кеша для каких-то неофициальных целей. Многое из этого - не взятки, но хорошего в этом ничего нет. Это все равно коррупция.

Впрочем, с поличным они Белых не поймали, из материалов дела не следует, что он понимал, что берет деньги. Брал бы - надо было с поличным брать. Взял просто пакет, без записанных на аудио кодовых слов - ну значит нет взятия с поличным (та же история с Улюкаевым).

Но и доказывать что-то в этой истории я не готов. Мне суть отношений Белых с зюдхаймерами непонятна, я бы в такие отношения не вступал (см выше). Но и осуждать его не буду, вещдоков достаточных в деле нет, зная Никиту, я не верю что это взятка, не те обстоятельства.

Очень Никиту по-человечески жалко. Зря он пошел на эту должность. Зря не ушел как можно раньше. Ну а эта людоедская система сожрет в итоге всех своих чинов, так она устроена. И Путина в конечном итоге в том числе.

Владимир Милов, Фейсбук