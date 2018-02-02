ЕС намерен принять шесть балканских стран до 2025 года 5 2.02.2018, 11:13

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Брюссель намерен предложить план скорого вступления стран, чтобы противодействовать влиянию РФ.

Европейский Союз намерен предоставить возможность членства шести балканским государствам до 2025 года, сообщает издание Financial Times. Тем самым Брюссель надеется обновить сообщество, усилить контроль над миграцией и противодействовать усилению российского влияния на Балканах, пишет газета в пятницу, 2 февраля, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ Еврокомиссии, который, по ее данным, будет опубликован 6 февраля. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Косово и Албания

Несмотря на противодействие некоторых европейских стран дальнейшему расширению ЕС, в Брюсселе считают, что план скорого вступления балканских государств крайне важен для их интеграции в европейское сообщество, указывает далее издание. При этом речь идет об Албании, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Косово.

"В некотором отношении эти шесть стран не являются посторонними, они уже сейчас инсайдеры, и нам они нужны", - цитирует издание слова неназванного европейского дипломата. Он также подчеркнул, что временные рамки вступления балканских стран являются ориентировочными и могут быть изменены.

План Юнкера

Одновременно Еврокомиссия намерена призвать данные государства разрешить имеющиеся двусторонние конфликты и бороться с коррупцией, а также указать на проблемы, которые за последние 10 лет приходилось решать другим новым членам ЕС. При этом считается, что Сербия и Черногория, уже ведущие переговоры о членстве в Евросоюзе, считаются наиболее вероятными кандидатами на скорое вступление.

Такой план является попыткой реализовать обещание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера расширить ЕС после выхода из него Великобритании. В марте Юнкер посетит балканские страны, вступление которых в Евросоюз будет обсуждаться на майском саммите Евросоюза в Софии, пишет далее газета.

В середине сентября, выступая в Европарламенте с ежегодным посланием о ситуации в Евросоюзе, председатель Еврокомиссии заявил о необходимости преобразований административных структур ЕС, а также расширения еврозоны и всего Евросоюза. Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри Европейского Союза.