Белорусский спецназовец просидел в Ливии 7 лет за пособничество режиму Каддафи 15 2.02.2018, 11:19

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Утром в пятницу бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа Вячеслав Качура вернулся в Минск.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

В августе 2011 года белоруса Вячеслава Качуру и его товарищей из Крыма задержали ливийские революционеры, обвинив в пособничестве режиму диктатора Муаммара Каддафи. Они осуществляли ремонт средств ПВО Ливии, что «создало угрозу для летчиков коалиции, защищавших народ Ливии».

В июне 2011 года Качура вместе с группой международных специалистов из России, Украины и Беларуси прилетел в Триполи, с военными был заключен контракт. Через два месяца 19 человек оказались в плену. В августе 2014 года белорусские дипломаты смогли добиться освобождения из плена троих белорусов: Федора Трусанова, Валерия Гордиенко и Игоря Едимичева.

Вячеслав Качура — единственный, кто оставался в тюрьме все это время. Качура был начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа.