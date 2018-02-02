Бескрайние болота и живая история: в чем уникальность Полесья? 2 2.02.2018, 11:22

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Полешуки и их жизнь своей неповторимостью уже давно притягивают туристов.

За десятилетия у Полесья сложился интригующий и романтический образ. Древний Туров, «Люди на болоте», «исчезающие» Кудричи и харизма Пинска — все это фрагменты известного нам Полесья, пишет planetabelarus.by.

Но если говорить о регионе в целом, что именно делает его таким уникальным и непохожим на другие места Беларуси?

Полесский говор

Сами полешуки во весь голос заявляют, что Полесье — особенный регион. Полесские говоры, а если официально, западнополесский микроязык, покажется непонятным белорусу из других регионов. На протяжении веков он формировался из белорусского, украинского, польского языков, но особенно трансформировался из-за обособленной жизни его носителей.

Многие полесские деревни были отрезаны болотами от других местечек.

Вот почему на сравнительно небольшой территории белорусского Полесья даже не один говор, их много. И сегодня, по словам научного сотрудника Музея белорусского Полесья Анны Садовской, совершенно легко определить, перед вами человек из Иваново, Ганцевич, Столина или Дрогичина.

В 1980-1990-е годы, когда поднимался вопрос об автономии Полесья, шло создание литературного полесского языка, на нем даже издавались вкладыши для газет. Но с тех пор, как молодые полешуки стали активно перебираться в большие города, носителей диалекта остается все меньше.

Чтобы сохранить родной говор, некоторые полешуки готовы на подвиги. Так ученый Федор Климчук 15 лет потратил на то, чтобы перевести на язык родной деревни Симоновичи Библию. А Дунин-Марцинкевич еще полтора столетия назад написал «Пинскую шляхту» не только на белорусском языке, но отдельно и на полесском диалекте. Сегодня в театре Пинска ставят оба варианта.

Туристическое прошлое

Самобытность привлекает туристов. А полешуки за счет слабых связей с другим миром всегда были самобытны. Особенно много туристов оказалось в регионе, когда Западная Беларусь вошла в состав Польши. В польских магазинах появились буклеты на польском и английском языках с информацией о крае, где деревни разделяют километры воды, где люди по-другому одеваются и говорят на непонятном языке.

Туристы, которые не боялись слабой инфраструктуры, поехали в Пинск. Кто-то отважился уехать и вглубь Полесья, например, богатая американка Луиза Бойд, которая любила приключенческие экспедиции, добралась даже до Кудрич, сделала множество впечатляющих фотографий и позже написала, что в таких своеобразных краях еще не бывала.

Не менее живо запечатлела на снимках Полесье фотограф Софья Хоментовская из Пинска. Ее кадры до сих пор выставляются и привлекают зрителей.

Возможно, благодаря таким снимкам и историям путешественников уже тогда начал формироваться образ Полесья, уникального края. Но ностальгия по прошлому затягивает не меньше самого коварного полесского болота, поэтому лучше с уверенностью смотреть в туристическое будущее региона.

Болота

Даже сегодня самая высокая концентрация болот в Беларуси приходится на территорию Полесской низменности, а до мелиорации Полесье практически полностью состояло из лесов и болот.

Полешуки относились к болотам с гораздо меньшим вдохновением, чем экологи сегодня. Из-за болотистой местности на Полесье регулярно случались паводки, причем не только весной, а в любое время города. И тогда многие деревни оказывались отрезанными от остального мира, а к соседнему дому приходилось добираться на лодке. Но это были мелкие неприятности по сравнению с тем, что от паводков сильно страдал урожай. К тому же заболоченный регион способствовал появлению специфических болезней.

В начале прошлого столетия на Полесье побывал Александр Блок и написал: «Полюби эту вечность болот. Никогда не иссякнет их мощь». Но отчасти это случилось. Масштабная мелиорация на Полесье проводилась в 1960-1970-х годах, тогда было осушено два миллиона гектаров заболоченных земель. Это привело как к положительным, так и негативным результатам. Однако и сегодня Полесье считается самым большим болотным комплексом в Европе. Там даже стал развиваться особый вид туризма — болотинг. Экотропы и труднопроходимые маршруты можно найти, например, на Ольманских болотах.

А еще за счет ландшафта Полесье просто уникальный регион для бердвотчинга. Чего стоит один Туровский луг.

И таких мест на Полесской низменности множество.

Промыслы

Заболоченная местность требовала от полешуков новых решений, так отдельные ремесла совершенствовались, исходя из условий жизни. Например, особо популярным на Полесье стало бортничество. Паводки не так сильно влияли на пчел, а значит, мед всегда можно было достать. Для этого в толстых и высоких деревьях делали дупла или же выбивали их в отдельных колодках. Они становились домиками для диких пчел, в которых позже собирался мед.

Профессия и ее секреты зачастую передавались из поколения в поколение. На Полесье много пчеловодов, которые уверяют, что бортничеством в их роду занимались на протяжении нескольких веков. Сейчас найдется не так много бортников, которые расставляют борти по лесу, но пасечников с привычными домиками для ульев на Полесье огромное количество.

Постоянные паводки научили полешуков искусно ловить рыбу и с легкостью передвигаться по воде. Для этого из цельного ствола дуба рубили челны. Они были обязательными в каждом хозяйстве. На быстрых и легких челнах домой с поля привозили сено и картошку, рыбачили, плавали на базар. Для устойчивости к лодке крепили даже «крылья», и управляли такими челнами полешуки с особым мастерством. Больше о полесских промыслах и ремеслах можно узнать в Музее белорусского Полесья в Пинске.

Деревянная архитектура

Во многих полесских деревнях и городах встречаются небольшие деревянные церкви, памятники полесского зодчества. Некоторые из них старинные, построенные в XVI-XVII, некоторые удивят архитектурной формой. Несмотря на то, что на неопытный взгляд полесские храмы покажутся достаточно похожими, среди них сложно найти две совершенно одинаковые церкви.

Также в регионе много святынь, построенных без гвоздей.

Десятки таких полесских храмов претендуют на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но даже без этого признания, церкви Полесья являются уникальной особенностью региона. Красивые храмы можно увидеть в Турове, Кожан-Городке, Давид-Городке, Здитово и других местечках.