Аргентинским чиновникам запретили брать на работу родственников

Аргентинским чиновникам запретили брать на работу родственников1
- 2.02.2018, 11:28
В первые минуты после публикации закона несколько родственников министров уволились.
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал закон о сокращении государственных расходов на чиновников. Одно из положений документа – увольнение и запрет приема на работу родственников госслужащих, сообщает La Nacion.
Министрам правительства запретили брать подчиненными близких родственников. Тех, кто уже работает, придется уволить до 28 февраля. Кроме того, в госаппарате сократят каждое четвертое рабочее место. Благодаря сокращениям власти рассчитывают сэкономить около $77 млн в год.
"Это серьезные изменения. Мы предложили нечто большее, чем экономические реформы, это смена культуры", – прокомментировал свое решение президент Аргентины.
Уже через несколько минут после публикации закона несколько близких родственников министров уволились. Среди тех, кто должен оставить свои должности – жена министра труда и две его сестры, отец и жена главы МВД и так далее.
Медиа и Конгресс Аргентины годами жаловалось на систему кумовства и непотизма в исполнительной власти страны. Депутаты дважды пытались принять подобные законы.
Президент Аргентины подписал этот закон на фоне критики со стороны прессы – его семья одна из самых богатых в стране, и оппозиция обвиняет главу государства в том, что правительство часто принимает решения в пользу связанных с его родственниками компаний. Через год в Аргентине пройдут президентские выборы, Маурисио Макри намерен баллотироваться на второй срок.
Сам Макри пришел к власти, критикуя президента Кристину Киршнер – бывшую главу государства и ее детей сейчас обвиняют в в участии в преступной схеме по отмыванию денег.