Протесты под Брестом: Кто и почему борется против аккумуляторного завода 2.02.2018, 11:36

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Более 25 тысяч человек требуют прекратить строительство.

Почему недовольны люди, какова позиция властей и инвесторов, выяснила "Немецкая волна".

Инновационный проект - первый в Беларуси аккумуляторный завод, в реализации которого заинтересованы власти страны, вызвал недовольство у местных жителей и экологов. Они требуют прекратить строительство предприятия и с этой целью собирают подписи.

Строительство аккумуляторного завода на территории свободной экономической зоны "Брест" началось в конце 2017 года. Заказчиком этого объекта является компания "АйПауэр" белорусского предпринимателя Виктора Лемешевского. А в качестве подрядчика выступает "Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация" из Китая.

Аккумуляторные перспективы Беларуси

Согласно озвученным планам, общая стоимость инвестиционных затрат, необходимых для реализации проекта ориентировочно составит 26 миллионов долларов США. Для начала на заводе предполагается освоить выпуск аккумуляторных свинцовых батарей, а в перспективе - приступить к производству тяговых и индустриальных батарей для напольного транспорта и источников бесперебойного питания.

Проект по строительству аккумуляторного завода включен в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, а значит, может рассчитывать и на бюджетное финансирование.

Сам Виктор Лемешевский пояснил на пресс-конференции, что долго вынашивал идею создания такого предприятия, аналогов которому в Беларуси пока нет. "Мы 20 лет занимаемся этим бизнесом, и в какой-то момент показалось, что знаем, как построить завод и производить здесь продукцию, чтобы не импортировать ее из Польши, Германии и других стран", - сообщил глава компании "АйПауэр".

По словам Лемешевского, проект прошел все необходимые согласования и экологическую экспертизу. Что касается выбора места для строительства, то площадка находится на территории, где действует специальный экономический режим и есть возможность потреблять большой объем электроэнергии.

Экологический аспект строительства

Именно выбранная территория (завод будет располагаться в 4-х километрах от Бреста, а до ближайших жилых домов и дачных участков - расстояние около 700 метров) и стала одним из главных аргументов противников стройки. У людей есть опасения, что ввод в эксплуатацию этого предприятия серьезно повлияет на экологическую ситуацию в регионе.

"Нам не совсем понятно, зачем нужен завод в такой рекреационной зоне, где недалеко находится и областная больница, и зона отдыха жителей", - недоумевает председатель экологической организации "Время земли" Григорий Терентьев. Подобной точки зрения придерживаются и жители предместья Стимово, которое расположено совсем недалеко от строительной площадки. "Мы покупали здесь дома, рассчитывая и на отдых, и на возможность вести спокойную повседневную жизнь, - рассказывает одна из женщин. - И что теперь? Если произойдет что-то чрезвычайное на этом вредном производстве - нам менять город, а может, и страну?".

Население против формального обсуждения

Еще одна претензия активистов, выступающих против появления аккумуляторного завода, касается не только опасного производства (с использованием свинца и его сплавов), но и отсутствия широкого общественного обсуждения до начала строительства, которое уже идет.

Местные жители не скрывали своего раздражения, когда услышали от представителей властей, что информация о будущей стройке была опубликована в районной газете, имеющей тираж 3400 экземпляров, еще в конце 2016 года. Как выяснилось, ни одного замечания по поводу этой публикации в Брестский райисполком не поступило.

"Общественное обсуждение проведено формально: это же смешно, когда такая важная информация размещается в газете, которая фактически распространяется по ведомственной подписке среди предприятий и организаций района", - говорит жительница Бреста Елена.

Тем не менее представители компании "АйПауэр" заявили, что не видят необходимости приостанавливать строительство по собственной инициативе, поскольку не нарушали законодательство.

Предостережение от прокуратуры активистам и экологам

Теперь главная надежда инициативной группы, не намеренной мириться с этой стройкой, связана с активностью жителей Бреста и пригородных деревень. Начавшийся в первые дни 2018 года сбор подписей в социальных сетях перешел в реальную плоскость и продолжается на оживленных улицах и у крупных торговых объектов.

"Наша цель - собрать 35000 подписей: если мы это сделаем, то, согласно законодательству, власти должны будут провести новое общественное обсуждение, и тогда можно будет добиться прекращения строительства завода либо его переноса в другое место", - рассказал один из активистов. Пока организаторы кампании говорят о собранных 25 тысячах подписей.

Если в самом городе сбор подписей проходит достаточно активно, то в деревнях Брестского района власти посчитали нежелательным организацию собраний и присутствия на них журналистов. Так, на минувшей неделе встречи с обсуждением экологических проблем были запланированы в деревнях Шебрин и Косичи, однако накануне местная прокуратура официально предупредила, что проведение собраний будет расцениваться как несанкционированное мероприятие.

Кроме того, одна из краудфандинговых интернет-площадок Беларуси после этого сообщения прокуратуры приняла решение прекратить сбор средств в рамках кампании, инициированной экологом Григорием Терентьевым.

Брестский правозащитник Роман Кисляк считает, что таким образом идет запугивание людей. "На мой взгляд, власти сами нарушают закон, ведь каждый имеет право свободно выражать свои мысли и распространять информацию", - отметил Кисляк и добавил, что по данному факту он направил жалобу в Генпрокуратуру Беларуси.