Евгения Пастернак: После отмены экзаменов гимназии превратятся в обычные школы 4 2.02.2018, 11:41

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Эксперты обсудили отмену экзаменов в гимназии.

«Отмена экзаменов ставит на гимназиях крест. По инерции они продержатся пару лет», — считает детская писательница Евгения Пастернак. Член общественно-консультативного совета при Минобразования Беларуси Наталья Цилинская парирует: «В любом случае это движение. Хороша ли эта реформа, узнаем потом». Куда она ведет и могут ли родители диктовать свои правила образованию, узнавал tut.by.

«Вместо того чтобы поднять уровень обычной школы, у нас опустили гимназии»

Обсудить за круглым столом отмену экзаменов в гимназии собрались известный репетитор Евгений Ливянт, детская писательница Евгения Пастернак, члены общественно-консультативного совета при Министерстве образования Беларуси репетитор Андрей Григорьев и председатель белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

— Я считаю, что отмена экзаменов при поступлении в 5-й класс гимназии — это хорошо, — заявил репетитор и совладелец школы английского языка Андрей Григорьев. — Я не вижу большой необходимости в экзаменах в таком возрасте. Мы много говорим о талантливых, способных детях. Но почему-то молчим о тех, кто готовился и не поступил. Для них это не просто стресс, а колоссальная психологическая травма. В любом учебнике по психологии и педагогике написано, что в этом возрасте ребенок не учится для себя. Он учится для папы с мамой, учителя, бабушки с дедушкой. Поэтому говорить, что ребенок делает в этом возрасте осознанный выбор, по меньшей мере, смешно.

Наталья Цилинская с мнением соглашается: «Все дети рождаются гениальными. То, во что мы их превращаем своими амбициями, — это уже наши проблемы. Дайте им жить вообще. Натаскать ребенка можно. Но это может не сработать на экзаменах. Его может заклинить, и он не выдаст всего, что знает».

Писательница Евгения Пастернак смотрит на вопрос с противоположной стороны — считает, что отмена экзаменов при поступлении — это прямое уничтожение гимназий.

— Давайте говорить правду. Если отменили экзамены, значит, на гимназиях поставили крест. По инерции они еще пару лет продержатся, а дальше превратятся в обычные школы. Проблема в том, что у нас, как всегда, реформы идут от психологии троечника. Мы много говорим о талантливых детях, но ничего для них не делаем. А для троечников сейчас сделали все, им облегчили жизнь по максимуму. То есть вместо того, чтобы поднять уровень обычной школы, у нас опустили гимназии.

Наталья Цилинская не соглашается: по ее мнению, большая часть людей в мире — это троечники, и «мы сами себя загоняем в эту психологию».

— Нам вечно все не нравится, и реформы у нас неправильные. Люди! Плохая или хорошая реформа — это мы узнаем потом, когда она пройдет. В любом случае это движение. Потому что когда ты стоишь на месте, то по-любому утонешь.

Пастернак этот подход «реформы ради реформ» не принимает категорически.

— Нормальная реформа образования идет десятилетиями. А в Беларуси каждый год что-нибудь новое. У нас не было ни одного выпуска в школе, который бы прошел от начала и до конца, не поменяв программу.

«Мы начинаем натаскивать ребенка чуть ли не с рождения»

Андрей Григорьев успешный процесс реформы видит так: начинать нужно с первого класса, при этом не стоит трогать все остальные: они, по его мнению, должны доучиваться по прежним программам.

— Так за четыре года мы можем подготовить следующий этап, потом еще один. В результате у нас будет наработка за 10 лет. Начинать реформу таким образом, чтобы под нее все подпадали, нелогично. За это можно упрекнуть наше Министерство образования.

Владелец образовательного центра Евгений Ливянт обращает внимание на два момента.

— В первую очередь, хотел бы сказать о слове «натаскивание», которое здесь звучало. Мне кажется, что мы начинаем «натаскивать» ребенка чуть ли не с момента рождения. К примеру, учим его садиться на горшок. У ребенка точно нет никакой мотивации делать это — в памперсе ему хорошо, тепло и уютно. Тем не менее мы его зачем-то учим, «натаскиваем».

Когда ребенок идет в 5 класс, и мы говорим: «Нам бы хотелось, чтобы ты учился в гимназии», — объясняем, зачем это надо, у него тоже может не быть мотивации. Это наш родительский выбор. И я бы не взял на себя смелость советовать родителям: отправлять ребенка в гимназию или нет? Но я точно так же просил бы не давать мне советов, что мне делать.

Евгений Ливянт уверен: последние преобразования в системе средней школы — это шаг «в казарму, к единообразию».

— А весь мир идет по пути разнообразия. Должны быть и гимназии, и лицеи, и учебно-производственные комбинаты, спортивные, музыкальные школы. Для меня совершенно очевидно, что с закрытием гимназий уровень школьного образования в нашей стране резко упадет. В 2008 году нам говорили: «Что вы? Гимназии — это святое. Профильные классы мы закрыли, но гимназии останутся». Прошло 10 лет — гимназий нет. Могу предположить, что следующими на очереди будут лицеи.

Андрей Григорьев солидарен с тем, что выбор быть должен.

— Но не за государственный счет. Давайте открывать частные школы, религиозные — какие угодно. Каждый должен понимать, что существуют правила и рамки. Если вам не нравится, что предлагается бесплатно, выбирайте то, за что будете платить. Вы хотите получать образование за государственный счет и требовать, чтобы правила были придуманы вами. Нигде такого нет. В любой стране — демократической, недемократической — государственное образование заточено под интересы государства. Мне может это не нравиться, но я принимаю это и соглашаюсь.

В ответ Евгения Пастернак предложила возвращать налоги за то образование, которое ее дети не будут в таком случае получать от государства.

— Это вопрос не к нам, а повыше, — улыбается Григорьев.

«Эта реформа остановила социальные лифты для детей из деревень, маленьких городов»

Наталья Цилинская убеждена: как ни называй учебное учреждение, оно продолжит работать.

— Учителям фиолетово на название. Если они пришли давать знания, то будут их давать. Назовите велосипед трактором. Он по-другому поедет? Хотят работать — будут работать, хотят учиться — будут учиться, хотят копать — будут копать.

Андрей Григорьев обращает внимание: мотивация к учебе должна исходить не извне — из учебного учреждения, а из семьи, как это случилось у него в жизни.

— Давайте не будем лукавить: образование ребенка во многом зависит от семьи.

Евгений Ливянт с этим не соглашается и приводит пример.

— Есть дети, у которых разные родители, и не все из них мотивируют детей к учебе. И что, мы теперь записываем этих детей в разряд тех, кто ничего не добьется? Эта реформа остановила социальные лифты для детей из деревень, маленьких городов. Например, у нас в стране есть гимназии с интернатами: они находятся в Бешенковичах, Шумилино и Мяделе. Там учатся дети из деревень, получают хорошее образование. Закрытие гимназий скажется негативно на детях, у которых нет родителей или у родителей которых нет денег. А у детей есть потенциал, они готовы трудиться, вкалывать. Им только нужно создать условия.

На это Наталья Цилинская заметила, что указ, возможно, действительно не до конца доработан. По ее мнению, никто не хочет ничего разрушать, поэтому «изменения тоже всегда можно внести».

Обсуждение формы, наполнение программ, отмена экзаменов — это не разговор о значимых преобразованиях, считает Андрей Григорьев. Евгений Ливянт при этом замечает: называть последние изменения реформой запрещено. «Все говорят о модернизации — реформа образования у нас считается завершенной».

Для чего тогда потребовалась отмена экзаменов? По мнению Андрея Григорьева, ради того, чтобы в период с 5 по 9 класс все получили «совершенно одинаковое, стандартное образование».

— После сдачи государственного экзамена дети решат: идти дальше в два профильных класса либо выбрать профессиональное обучение? Я вижу в этом логику и структуру. На данном этапе, судя по разговору, дети из гимназий имеют преимущество перед другими. А его не должно быть, если мы выстраиваем справедливую систему.

Евгений Ливянт снова не соглашается: детям, которые после обычной программы перейдут в профильный класс, будет гораздо сложнее освоить углубленное изучение предмета.

— Я не люблю сравнивать нас с другими странами, но! На чем держится система образования большинства стран мира? С детства детей учат осознанно делать выбор и отвечать за него. Учим ли мы? Недавно я прочел выражение: «Сейчас время с 5 по 11 класс превратилось в пункты социальной передержки». Эта формулировка потрясла меня своей точностью.