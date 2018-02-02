Игорь Комлик: По «делу профсоюзов» изменилась следственная группа 2.02.2018, 12:06

Игорь Комлик

Сегодня ровно полгода, как активисты борются за независимый профсоюз.

"Расследование продлено и абсолютно неизвестно, когда закончится", - рассказал сайту palitviazni.info один из фигурантов громкого «дела профсоюзов» бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей сo 2 aвгуста в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По официальной информации Комитета государственного контроля Беларуси, в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

Правозащитниками Игорь Комлик был признан политическим заключенным, но 2 октября он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Теперь к "делу профсоюзов" присоединились новые следователи и допрашиваются сотни людей в регионах, связанные с профсоюзной деятельностью.

"Вчера мне стало известно, что практически полностью изменилась следственная группа, которая занимается нашим делом, - говорит Игорь Комлик. - Старых следователей вроде бы убрали, а назначили новых, хотя официального подтверждения этому пока еще не имею. Может быть, следственную группу поэтому и изменили, чтобы вывести расследование на какой-то новый этап. А может и потому, что мы постоянно писали жалобы на действия следователей в прокуратуру, а потому отреагировали таким образом. Но истинные причины мне неизвестны".

По словам Комлика, официально никто не сообщал и о том, что продолжено дело.

"Оно продолжается автоматически, как это было раньше, - добавляет он. - Правда, могут продолжить и на месяц, и на три месяца. Одно можно сказать точно - дело не закрыто, его будут расследовать дальше".