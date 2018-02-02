Архитектор Михаил Гаухфельд: Здание на Октябрьской площади – это ошибка 3 2.02.2018, 12:33

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Проект даже не проходил экспертизы в градостроительном совете.

После серии публикаций в СМИ по поводу строительства бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске на официальном сайте Белорусского союза архитекторов появилось письмо за подписью архитектора Александра Корбута, из которого следует, что проект не рассматривался на градостроительном совете, и профессиональное сообщество до сих пор не получило технической информации о параметрах объекта и его архитектурном облике, пишет tut.by.

Документ адресован Дмитрию Семенкевичу, заместителю министра архитектуры и строительства. В нем председатель союза архитекторов убедительно просит «включить рассмотрение проекта нового здания на Октябрьской площади в Минске в план ближайшего заседания Республиканского архитектурно-градостроительного совета».

«Исправить эту градостроительную ошибку будет уже невозможно»

Официальным комментарием от союза архитекторов по поводу строительства объекта, который не прошел градостроительный совет, можно считать опубликованное письмо известного архитектора Михаила Гаухфельда. В нем заместитель председателя БСА высказался и о градостроительных ограничениях застройки в центре Минска, и о уже допущенных градостроительных ошибках.

«В Санкт-Петербурге, в Минске и других городах Европы любое новое строительство в зоне охраны градостроительных ансамблей подчинено ряду ограничений, отработанных веками, — говорится в письме. — Только в Санкт-Петербурге они незыблемы, и поэтому весь город 18-го−нач. 20 веков находится под охраной ЮНЕСКО, а в Минске эти правила в последние несколько лет нарушаются, что стало причиной досадных градостроительных ошибок.

Всем известный пример, когда архитектурно интересный комплекс возле цирка только благодаря своему размещению стал такой градостроительной ошибкой. Комплекс немасштабен застройке проспекта, зрительно разрезал водно-зеленый диаметр города в самом ценном центральном месте, нарушил восприятие ансамбля площади Победы со стороны ул. Козлова.

Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Обязанностью белорусских теоретиков и практиков градостроительства было провести профессиональный анализ этой ошибки и опубликовать во всех учебниках архитектуры и СМИ, однако этого до сих пор не сделано, что порождает у населения чисто эмоциональную реакцию, что во всем этом виноваты архитекторы и инвесторы-застройщики, и создает почву для следующих ошибок.

К таким ошибкам я могу отнести опубликованные только в интернете проекты бизнес-центров на месте ВДНХ и на месте здания бывшего музея Великой отечественной войны на Октябрьской площади.

Официальные комментарии и проектные материалы от госструктур отсутствуют в БСА до настоящего времени.

Не буду анализировать архитектурные детали двух объектов. (…) Оба здания не вписываются в архитектурный ансамбль центра послевоенного Минска, созданный нашими учителями. Нарушены параметры проекта зон охраны историко-культурной ценности — «Исторический центр г. Минска», утвержденного постановлением № 6 министра культуры Республики Беларусь от 21 января 2013 г.

Бизнес-центр на месте павильона ВДНХ размещен на парковой территории водно-зеленого диаметра Минска. Даже при самой великолепной архитектуре фасадов и планировок, после завершения строительства объект вызовет у населения и специалистов такое же отношение, как комплекс у цирка. Но тогда исправить эту градостроительную ошибку будет уже невозможно.

Попытки выяснить масштаб предлагаемого бизнес-центра

Проект бизнес-центра на месте здания бывшего музея Великой отечественной войны на Октябрьской площади, недавно опубликованный на tut.by, вызвал единогласное возмущение у архитекторов и населения.

На других интернет-ресурсах можно прочитать комментарии молодых архитекторов, с которыми я в основном согласен, но хотел бы добавить несколько своих замечаний и предложений.

Новое здание нарушает ансамбль застройки Октябрьской площади, центрального звена ансамбля площадей проспекта Независимости. Площадь застроена по принципу симметрии относительно центральной оси, на которой размещены здания Дворца Республики и Администрации Президента Республики Беларусь. Эти здания являются главными, дирижирующими в ансамбле застройки площади. Остальные здания по ул. Энгельса и противоположной стороне площади соподчинены главным зданиям ансамбля по высоте и архитектуре.

Соседство со зданием Дворца профсоюзов накладывает дополнительные ограничения. Дворец — одно из самых узнаваемых, ярких зданий Минска. Построение здания центрично, и архитектура дворца не должна повторяться в деталях соседних зданий. Новую застройку необходимо отодвинуть от дворца как можно дальше.

Альтернативный проект от студии Level80. Молодые архитекторы предложили свой вариант здания для Октябрьской

Высота части нового здания, выходящая фасадами на площадь и к Дворцу профсоюзов, не должна превышать уровень карнизов Дворца профсоюзов. В глубине квартала и ближе к зданию Velcom может быть размещен корпус большей высоты или даже высотный корпус с уникальным силуэтом. Со строительством здания Velcom, высота которого с проспекта Победителей и поймы реки Свислочь равна высоте здания Дворца республики, гармоничность ансамбля застройки центра уже нарушена и улучшить ее может новый проектируемый корпус. Но это очень сложная градостроительная задача. Обоснование высоты и силуэта центра города необходимо проверить построением компьютерных визуализаций со всех точек восприятия градостроительного ансамбля.

Альтернативный проект от студии Level80. Молодые архитекторы предложили свой вариант здания для Октябрьской

Многоплановость комплекса со стороны площади можно организовать террасным построением с увеличением высоты застройки в глубину квартала. На террасах, ориентированных в сторону площади, необходимо разместить сезонные площадки ресторанов, выставки и многое другое, что оживит архитектуру здания.

Желательно организовать крытый или открытый пешеходный проход на уровне первого этажа и связать Октябрьскую площадь с ул. Зыбицкой. На этой внутренней улице можно разместить любые предприятия обслуживания и магазины.

Альтернативный проект от студии Level80. Молодые архитекторы предложили свой вариант здания для Октябрьской

Положительным следствием размещения нового объекта будет оживление пешеходного движения по площади, особенно в вечернее время.

Необходимо показать решение парковок. Для такого комплекса это примерно 300−600 машино-мест. Под землей, в верхних этажах или под площадью за счет городского бюджета, но эту проблему необходимо решить одновременно со строительством бизнес-центра, иначе Октябрьская площадь превратится в открытую автостоянку.

В 2011 году Минскпроект по заданию Мингорисполкома запроектировал подземный паркинг под Октябрьской площадью на 660 машино-мест. Пора начать его строительство и благоустройство площади с созданием благоприятной пешеходной среды для минчан и туристов.

В правилах застройки Минска давно пора написать: тендеры на проектирование объектов, расположенных в пределах второго городского кольца и по основным магистралям города, необходимо проводить только по результатам открытых или заказных архитектурных конкурсов с обсуждением результатов в СМИ и привлечением победителей к дальнейшей реализации проекта.

К сожалению, за последние годы в стране не проведено ни одного архитектурного конкурса, победители которого продолжали бы работать над реальным проектированием и строительством. Необходимо вернуться к мировой практике.

Только такой подход позволит избежать негативной реакции населения и специалистов к новому строительству в центре Минске, избежать крупных градостроительных ошибок.

Белорусский союз архитекторов может оказать практическое содействие в организации таких конкурсов на основе мирового опыта и привлекать маститых отечественных и зарубежных зодчих к участию в конкурсах. Кстати, один такой конкурс на «Симметричные кварталы» недавно завершился и дал неплохие результаты.

Я надеюсь, что девиз «не навреди» станет девизом не только врачей, но и архитекторов, а также инвесторов — застройщиков центра Минска», — подытожил Михаил Гаухфельд.