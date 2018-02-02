Лукашенко — ученым: Ждем от вас открытий на грани невозможного 44 2.02.2018, 12:20

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Карикатура: Сергей Елкин

В этом, по мнению диктатора, и есть смысл науки.

О «смысле науки» Лукашенко рассказал на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БелТА.

«Прошлый год был очень важным для Беларуси. Он показал, что наша страна готова сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. И мы его сделали», — заявил правитель.

«Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит — работать и всегда соответствовать своему высокому званию. Еще важнее оставить после себя след в виде своих учеников», — сказал Лукашенко.