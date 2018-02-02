«Прессбол»: Максимальная зарплата футболиста высшей лиги будет $4,5 тысячи 7 2.02.2018, 12:23

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В белорусском футболе с нынешнего сезона может быть введен потолок зарплат.

На эту тему рассуждает обозреватель «Прессбола» Сергей Азаркевич.

- Это один из вопросов, обсуждавшихся на исполкоме в частном порядке. И не только на исполкоме — на совещании совета клубов рассматривалось некое внутреннее положение, якобы спущенное из совета министров с целью оптимизировать размеры зарплат в белорусском чемпионате. По некоторой информации, минимальная сумма оплаты труда стажера-инструктора должна составлять 320 рублей, максимальная для футболиста высшей лиги — 9 тысяч рублей. Однако, чего и следовало ожидать, в документе множество оговорок.

Во-первых, максимально допустимый размер ставки зависит от занятого места. Самые большие суммы могут платить футболистам и тренерам клубы-призеры. Во-вторых, положение не будет распространяться на легионеров. В-третьих, клубы имеют право превышать указанный потолок за счет денег либо заработанных, либо полученных за участие в еврокубках, либо вырученных от продажи футболистов. То есть, по сути, документ — не более чем формальность: те, кто поскромнее, и так легко укладываются в отведенные лимиты, а те, что побогаче, найдут множество путей для пробития потолка. Стоит отметить, что это положение еще предстоит обсудить и, вероятно, принять, так как некоторые клубы на заседании совета увидели его впервые.