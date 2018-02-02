Читайте на здоровье: сайт Charter97.org абсолютно надежен 39 Наталья Радина

2.02.2018, 12:28

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Наталья Радина

Периодически нас можно читать в открытом доступе.

Уже 8 дней доступ к «Хартии'97» блокируется на территории Беларуси. Несмотря на это, сайт остается лидером белорусского интернета. Около 600 000 тысяч просмотров в день – такова статистика Charter97.org сегодня.

Многие наши читатели научились обходить блокировку, ряд провайдеров, несмотря на запрет, открывают на некоторое время доступ к сайту, наши новости распространяются пользователями соцсетей.

В бессильной злобе власти распространяют лживую информацию. Не обращайте внимание на лживые картинки-«предупреждения». Сайт Charter97.org абсолютно надежен.

Наша борьба продолжается. Распространяйте информацию о способах обхода блокировки сайта, установите своим друзьям, коллегам и близким браузер Opera и расширения для браузеров Chrome и Firefox. Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и обязательно делитесь публикациями на своих страницах.

Не забывайте регулярно заходить на «Хартию'97» привычным способом, которым пользовались до блокировки и сообщайте нам, смогли ли вы таким образом попасть на сайт.

Сейчас на режим Лукашенко оказывается серьезное международное давление. Происходит отток инвесторов из Парка высоких технологий.

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org