Пресс-секретарь РЭП: Наш профсоюз силен своей солидарностью 1 2.02.2018, 13:10

За прошлый год при их помощи РЭП было выиграно 56 судов, в результате которых людям вернули более 37 тысяч рублей.

Во время пресс-конференции независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) председатель организации Геннадий Федынич рассказал praca-by.info о ситуации, сложившейся вокруг профсоюза в последние дни.

Так, известно, что в следственные комитеты по всей стране на сегодняшний день вызвали более 150 человек. Ряд членов профсоюза получили повестки на 6 и 8 февраля, что говорит о том, что уголовное дело, возбужденное против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, продолжается.

Как ранее сообщалось, Следственный комитет сделал запрос в профсоюз на выдачу полных списков членов организации с их персональными данными. И хотя такая информация не была предоставлена ​​профсоюзом, это не остановило следователей от составления списков, которые возможно основываются на информации, что была размещена на изъятой компьютерной технике.

"Безусловно для людей, которых вызывают на допросы - это не только стресс, так как они никогда не были в следственном комитете, но также и давление на них, так как они переживают, чтобы не потерять свои рабочие места, - отмечает Геннадий Федынич. - Я уже давно в профсоюзе и не помню, чтобы вот так вот членов какой-нибудь организации или политической партии вызывали на допросы. Безусловно, за этим стоит желание оказать давление на членов профсоюза, дискредитировать сам профсоюз и возможно попытаться упразднить его".

Председатель РЭП сообщил, что в пять часов утра 30 января был взломан сайт организации, были изменены все пароли, и редакторы не смогли зайти на сайт, чтобы разместить информацию.

"Мы сделали заявление в органы внутренних дел и соответствующие сообщения распространили через социальные сети о том, что не несем никакой ответственности за то, что появится на сайте за это время.

Кроме этого, мы узнали, что на хостинге вместе с нашим сайтом были взломаны еще пять сайтов, не слишком популярные, однако кажется, что это было сделано, чтобы отвести подозрение, что взломали только РЭПовский сайт.

Безусловно, идет какая-то тенденция - сначала закрыли Белпартизан, потом «Хартию-97», и нет никаких гарантий, что завтра не взломают другой сайт, который сегодня будет нести мысли или предложения, которые отличаются от государственных", - отмечает Геннадий Федынич.

Работа сайта была восстановлена.

Представители профсоюза РЭП также рассказали, что за прошлый год при их помощи было выиграно 56 судов, в результате которых людям вернули более 37 000 белорусских рублей, также юристы организации провели более 1 500 консультаций. Несмотря на преследование, в профсоюз и сейчас приходит много людей за помощью.

Глава Барановичской ячейки Григорий Грик рассказал, что в их регионе в Следственный комитет было вызвано уже около 20 человек. Самому Григорию Грику сначала позвонили, а вечером принесли домой повестку: явиться на допрос в качестве свидетеля к следователю Марине Гладкой.

Он записал вопросы, которые задавала ему следователь, чтобы довести информацию до сведения остальных членов Барановичской ячейки, а сам на них отвечать не стал, так как его не ознакомили с правами и обязанностями свидетеля.

"Люди запуганы, многие боятся потерять работу, в связи с тем, что в Барановичах закрывается много предприятий, зарплаты очень маленькие. И я записал эти вопросы, чтобы ознакомить своих соратников с тем, что происходит на допросах, так как не все проходили обучение, как вести себя с сотрудниками милиции", - отметил Григорий Грик.

Но между тем Геннадий Федынич говорит, что на сегодняшний день они не получили ни одного заявления о выходе членов из профсоюза.

"Возможно, они будут. Мы уже проходили такое в 2003 году, когда наших членов вызвали в прокуратуру и спрашивали, почему они в РЭПе, и тогда мы безусловно потеряли много членов. Думаю, что можем потерять и сейчас, потому что не каждый это давление выдержит", - сказал он.

Председатель РЭП считает, что сегодня на примере профсоюза власти хотят всем сказать, что "вы делайте дело то, которое мы вам показали". Шаг вправо, шаг влево - и со стороны власти будут привлечены все законные и незаконные силы для того, чтобы ликвидировать организацию.

Пресс-секретарь РЭПа Николай Герасименко отметил, что следственные органы добрались даже в маленькие города - Глубокое, Белыничи, Круглое, Береза, Брагин, Микашевичи:

"Идет неприкрытое давление. А на местах, разумеется, если человек известен и за ним тянется шлейф оппозиционера - становится намного труднее психологически.

И сейчас нам важно показать, чем силен профсоюз - своей солидарностью".

Напомним, утром 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса - "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.