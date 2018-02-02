Украинская армия освободила еще один населенный пункт на Луганщине 9 2.02.2018, 13:13

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Это уже второе взятие нового рубежа на линии разграничения за последнюю неделю.

Украинской армии удалось взять под свой контроль поселок Екатериновка в Луганской области.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook, передает gazeta.ua.

"Недавно ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка вновь вернулись в Украину", - написал он.

Мисягин отметил, что в этом нет никаких нарушений.

"По Минским договоренностям - это все наше", - подчеркнул он.

Напомним, что 31 января украинские военные освободили село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области.