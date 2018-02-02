Apple начала продажу уцененных iPhone 7 2 2.02.2018, 13:19

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Восстановленные смартфоны протестированы и сертифицированы компанией-производителем.

В интернет-магазине Apple появились восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Об этом пишет The Verge.

Восстановленный iPhone 7 с 32 ГБ памяти оценили в 499 долларов, с 128 ГБ — в 589 долларов, с 256 ГБ — в 679 долларов. Для сравнения: цена нового смартфона на 32 ГБ — 549 долларов, на 128 ГБ — 649 долларов.

Восстановленный iPhone 7 Plus (32 ГБ) стоит 599 долларов, модель с 128 ГБ встроенного хранилища — 689 долларов. Цена нового аппарата на 32 ГБ составляет 669 долларов, на 128 ГБ — 769 долларов.

Напомним: восстановленные смартфоны протестированы и сертифицированы Apple. Подобные аппараты получают новые корпуса, аккумуляторы и годовую гарантию производителя. Последнюю можно расширить до двух лет, присоединившись к программе AppleCare+ (продается за отдельную плату, 129 долларов для iPhone 7 и 149 долларов для iPhone 7 Plus).