Павел Северинец: Блокировка «Хартии-97» - это Рубикон 2.02.2018, 13:27

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Европейские политики должны занять принципиальную позицию.

Об этом заявил сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец, комментируя блокировку белорусского независимого сайта Charter97.org:

- Думаю, что режим Лукашенко боится сайта Сharter97.org, поэтому было принято решение о блокировке. За два месяца до празднования столетия белорусской независимости, провозглашения Белорусской Народной Республики, закрывается cамый популярный оппозиционный сайт.

Это делается демонстративно, перед визитом еврокомиссара Йоханнеса Хана в Беларусь. Думаю, что режим посылает определенный сигнал: мы будем ущемлять свободу слова в Беларуси.

Мне кажется, что это отказ от предложения оппозиции вместе с властями отметить День Воли.

- «Хартия-97» успешно противодействует российской пропаганде. Как блокировка самого популярного независимого сайта может сказаться на информационной безопасности Беларуси?

- Приказ о блокировке Сharter97.org мог поступить из Кремля или от российских спецслужб: закрывайте, а мы прикроем вас от Запада. На самом деле, «Хартия-97» освещала те события, о которых не принято говорить, но о которых все знают. Я имею в виду то, что Россия хочет поглотить Беларусь. Безусловно, перед столетием БНР этот вопрос становится ребром, а блокировка Сharter97.org - удар по антиимперским силам.

Очень радует, что белорусы находят возможности обходить эту блокировку, десятки тысяч человек пользуются специальными программами и анонимайзерами. Всю последнюю неделю мои разговоры с друзьями начинаются с вопроса: а как ты обходишь блокировку, а какими программами пользуешься ты.

- Как подобные изменения в информационном поле могут сказаться на ситуации в регионе?

- Россия старается установить полное военное и информационное доминирование в регионе. Сегодня войны начинаются и выигрываются в информационном пространстве. Поэтому блокировка «Хартии-97» - геополитический фактор в регионе и приближенный к военным действиям шаг. Когда сотни тысяч человек читают свободные новости, а в один «прекрасный» день их лишают этой возможности, невооруженным взглядом видно, что это спецоперация. Ближайшее событие - это столетие БНР, но в стратегической перспективе виден российский фактор.

- Какую позицию должны занять белорусы и международная общественность?

- Реакция должна быть однозначной, быстрой и решительной - это солидарность. Я имею в виду публичные заявления, всевозможное давление на режим. Белорусы должны обходить блокировку, рассказывать своим друзьям, как это делать, распространять информацию о способах обхода блокировки.

Парадоксально, но именно блокировка Сharter97.org стала неплохой рекламой и поводом лишний раз зайти на сайт. Международные организации должны занять жесткую позицию: разблокируете «Хартию-97» - будет продолжение диалога. Нет свободных выборов, в белорусских тюрьмах находятся политические заключенные, у людей нет возможности получать информацию - о каком диалоге можно вести речь?! Я считаю, что блокировка «Хартии-97» - это Рубикон, европейские политики должны занять принципиальную позицию. Подобная ситуация в Беларуси не может продолжаться вечно.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию