Под Смоленском автобус «Минск-Москва» попал в ДТП

Под Смоленском автобус «Минск-Москва» попал в ДТП2
- 2.02.2018, 13:36
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В результате аварии пострадали семь человек.
Рейсовый автобус с минскими номерами столкнулся с фургоном в Смоленской области, семь человек получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в дежурной части УГИБДД по Смоленской области в пятницу.
Сообщение о ДТП на 376-м км трассы М-1 поступило в 04:05.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot Boxer выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту "Минск-Москва", в результате чего последний съехал в кювет и перевернулся", - сказал он.
Семь человек получили травмы, двое из них доставлены в больницу, остальные отправлены на амбулаторное лечение, отметил представитель ведомства.