Журавский вель Граевский: Блокировка «Хартии-97» увеличивает угрозу агрессии России против Беларуси 6 2.02.2018, 13:42

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Пшемыслав Журавский вель Граевский

Блокировка властями Беларуси крупного независимого сайта – тревожный сигнал для Запада.

Об этом заявил член программного совета правящей польской партии «Право и Справедливость», член Национального совета развития при президенте Польши, советник министра иностранных дел Польши, профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, комментируя блокировку белорусского независимого сайта Charter97.org:

- Никто не удивлен подобным поведением белорусских властей, которые и раньше использовали подобные методы. Тяжело назвать эту ситуацию необычной. Можно сопереживать, выразить свои сожаления, но нельзя сказать, что я удивлен. Я не знаю причин, по которым был заблокирован сайт, но они в любом случае являются второстепенными. Рано или поздно, по реальным или вымышленным причинам, режим Лукашенко пошел бы на этот шаг.

Это действительно тревожная ситуация. Казалось, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году, среди белорусских властей появилась озабоченность по поводу российской экспансионистской политики, жертвой которой могла пасть и Беларусь, несмотря на ее форму правления. Диктатура, чтобы не превратится в российскую провинцию, в какой-то степени изменила свой курс, дала послабление в отношении национальной идеи и самоидентификации, ослабила курс русификации.

Но избавление от такого инструмента, как Charter97.org, который в информационно-ментальном смысле действовал в противовес России, является изменением политического курса белорусских властей и очень тревожным сигналом для всех нас.

- Беларусь сильно интегрирована в военный союз с Россией. Самый яркий пример военного взаимодействия - учения «Запад-2017». Могут ли изменения в информационном поле нести угрозу для всего региона?

- Думаю, да. Судьба Беларуси, уровень воздействия России на официальный Минск - все это влияет на регион и всех стран-соседей Беларуси. Безусловно, прямые последствия учений «Запад-2017» играют немного большую роль. В 21 веке невозможно отрезать человека от информации, все имеют доступ к интернету.

Но тем не менее, если Кремль решит, что ему нужна очередная победа, то следующей жертвой подобного действия, которое бы считалось «успешным военным походом», стала бы Беларусь.

Уменьшение возможности хотя бы идейного противостояния белорусов этому давлению, только приближает возможность принятия Россией подобного решения.

Я бы не говорил, что это непосредственный сигнал к активным действиям, но блокировка Сharter97.org - шаг в направлении увеличения угрозы российской агрессии против Беларуси. Подобная агрессия может стать результатом внутриполитических процессов в России, создание образа Путина, как «собирателя земель русских». Ситуация движется в этом направлении.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию