Греческий защитник стал игроком брестского «Динамо» 2.02.2018, 13:44

Контракт с футболистом Яннисом Каргасом рассчитан на один сезон.

Греческий защитник Яннис Каргас стал игроком брестского "Динамо". Срок действия соглашения рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.

Каргас родился 9 декабря 1994 года в городе Килкис, сообщает «Прессбол».

Профессиональная карьера началась в 2013 году. За пять лет он поиграл в таких клубах, как "Кавала", "Фостирас", "Панахаики", "Палатаниас" и "Паниониос".

26 января он прибыл на просмотр в тренировочный лагерь "Динамо-Брест", провел несколько занятий вместе с командой и сыграл 45 минут в товарищеском матче против "Црвены Звезды".