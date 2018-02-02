Привыкли руки к топорам... 3 Валерий Карбалевич

2.02.2018, 14:08

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Валерий Карбалевич

Закрывать информационный сайт в эпоху интернета — это как бороться с океаном.

Думаю, одновременные блокировка сайта «Хартия-97», отмена показа фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах и появление обновленного президентского декрета о тунеядцах произошли случайно. Но совпадение этих событий по времени весьма символичное и знаковое.

Ведь в предпринимательском сообществе, в среде политизированной публики еще продолжаются дискуссии о последствиях тех решений по либерализации, которые были приняты в конце прошлого года. Имеется в виду ряд законодательных актов по упрощению условий ведения бизнеса, а также декрет №8 «О развитии цифровой экономики». Возникла даже полемика на тему, возможно ли в связи с этими решениями властей авторитарная модернизация Беларуси.

Также много писалось о либерализации в культурной сфере, о снятии прежних запретов, о сближении двух культур: официальной и независимой. Независимые СМИ акцентировали внимание на то, что министром информации назначен белорусскоязычный писатель Алесь Карлюкевич, на которого возлагались робкие надежды на белорусизацию, отстраивание от российского информационного пространства.

И вот после всего этого на прошлой неделе были сделаны шаги назад, в мрачное прошлое, когда в деятельности белорусского политического режима отчетливо просматривались тоталитарные тенденции, он пытался контролировать духовную жизнь общества.

Важно отметить, что блокирования независимых информационных сайтов не было даже в самые мрачные времена политических репрессий в 2000-е годы или после 19 декабря 2010 года. Были попытки перекрыть доступ к нежелательным ресурсам, но только на короткое время. А теперь власти пошли на бессрочное блокирование сайта «Хартия-97». Нужно вспомнить, что в декабре прошлого года был также введен запрет на сайт «Белорусский партизан».

Еще более абсурдной выглядит ситуация с временным запретом фильма «Смерть Сталина» сразу после того, как его запретили в России. И это происходит как раз в момент, когда наметились слабые попытки как-то дистанцироваться от российского информационного пространства. Некоторые одиозные ток-шоу российских телеканалов или вообще перестали показывать в Беларуси, или перенесли на позднее время. Продолжается суд над блогерами российского ресурса «Regnum», которых обвиняют в белорусофобии. И на этом фоне происходит такая синхронизация запрета фильма, где высмеивается советский строй, что лишний раз демонстрирует перед всем миром несамостоятельность Беларуси. Снаружи это выглядит так, что даже такой простой вопрос, как показ фильма, не могут решить без разрешения Москвы.

Что наиболее поражает во всей этой истории, так это абсолютная практическая бессмысленность упомянутых действий с точки зрения интересов самой власти. Закрывать информационный сайт в эпоху интернета — это как бороться с океаном. Блокировку легко обойти. Более того, на фоне ажиотажа вокруг сайта «Хартия-97», его популярность выросла на 20%.

Так же нелогично запрещать фильм. Ведь его легко скачать и посмотреть на компьютере. Основная зрительская аудитория фильмов уже давно находится не в кинотеатрах. Большинство людей смотрит их дома, сидя на диване.

А удар по имиджу властей будет сильный. И он может перекрыть, нейтрализовать, смикшировать тот положительный эффект, который имел в мире выход декрета «О развитии цифровой экономики». Для иностранных инвесторов открывать свой IТ-бизнес в стране, которая имеет имидж «врага интернета», не совсем логично. Тогда чего стоит вся эта пропагандистская кампания в государственных СМИ об «IT-стране», «английском праве»?

То же самое можно сказать и о новой версии скандального декрета о тунеядцах, реализация которого год назад вызвала широкий народный протест. Для властей самым разумным выходом из этой ситуации, в которую они сами себя загнали, была бы отмена этого злосчастного документа. Но тут уже возникает проблема не столько политическая, сколько психологическая. Отмена резонансного декрета стала бы для А. Лукашенко признанием своей собственной ошибки. Но, как известно, вождь не может ошибаться.

Поэтому появился новый вариант этого декрета. Сейчас тунеядцы должны платить не унифицированный налог («сбор»), а компенсировать государству затраты за какие-то услуги, которые должны быть определены правительством до 1 апреля.

В этом новом варианте декрета остаются те же недостатки, что и в предыдущей версии. Во-первых, во всем мире государственные органы помогают безработным. И только в нашем «социальном государстве» безработных наказывают штрафами.

Во-вторых, как и весной, весь государственный аппарат будет мобилизован на решение одной локальной задачи: поиска и наказания тунеядцев. Должна быть создана база данных на всех граждан, что равнозначно проведению мини-переписи в каждом регионе. Будут верстаться планы по ликвидации безработицы во всех районах, создаваться постоянно действующие специальные комиссии, которые должны мониторить ситуацию с тунеядцами. Иначе говоря, весь госаппарат будет парализован этой бессмысленной работой. Уже очевидно, что затраты на нее будут значительно больше, чем бюджет получит денег от тунеядцев.

В-третьих, хотя новый декрет затронет не полмиллиона неработающих граждан, как предыдущая его версия, а значительно меньшее их число, он закладывает мины, которые сразу же начнут взрываться, когда дело дойдет до его практической реализации. Ибо в любом случае будет много обиженных людей, которые попали в «трудную жизненную ситуацию». Особенно в условиях, когда безработица не снижается, государственные предприятия находятся на грани выживания. Безработных, как и весной прошлого года, заставят пройти унизительную процедуру стояния в огромных очередях к этим комиссиям. Что достаточно точно иллюстрирует белорусскую модель «государства для народа», в которой население выступает в роли просителя. В любом случае очевидно, что этот декрет противоречит объявленному курсу на либерализацию экономической жизни.

Таким образом, в очередной раз природа белорусской социальной модели и политического режима нейтрализует попытки его реформирования. На тонкую работу ювелирными инструментами власти не способны. Как говорится, «привыкли руки к топорам...»

Скорее всего, мы наблюдаем реванш силовиков за те либерализационные меры, на которые пошел А. Лукашенко в конце прошлого года. Кстати, некоторые эксперты как раз после известных президентских декретов прогнозировали, что вскоре стоит ожидать ответа силовых структур. И не ошиблись. Кажется, что «ястребы», руководители спецслужб эффектно сыграли на иррациональных страхах правителя Беларуси. Дескать, не надо становиться на скользкий путь, которым в свое время пошел Михаил Горбачев. Начав перестройку, он, в конце концов, похоронил существовавший государственный и политический строй. А поскольку страх — вещь иррациональная, то трудно искать рациональный смысл в последних политических решениях.

Валерий Карбалевич, “Свободные новости плюс”