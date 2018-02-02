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Кобяков и Медведев попали в эпицентр землетрясения в Казахстане

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  • 2.02.2018, 14:17
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Фото: ТАСС

Подземные толчки ощущались в отеле, где собрались премьеры стран ЕАЭС.

Жители Алматы в пятницу около 15:20 по местному времени (12:20 Минск) почувствовали подземные толчки, сообщает interfax.by.

Короткие толчки ощущались в разных частях мегаполиса.

В том числе подземные толчки чувствовались в отеле «Rixos», где в это время должна была начаться встреча глав правительств ЕАЭС под председательством премьера РФ Дмитрия Медведева. Беларусь на встрече представлял премьер-министр Андрей Кобяков. СМИ также сообщили о встрече Кобякова и Медведева за «закрытыми дверями».

В сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, магнитута землетрясения - (MPV) 3,7, эпицентр располагался на глубине 10 км на расстоянии 5 км западнее Алматы.

Координаты эпицентра - 43.20 градуса северной широты, 76.90 градуса восточной долготы.


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