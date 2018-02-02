В Минске освободили путинских пропагандистов из «Регнума» 4 2.02.2018, 14:24

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Регнумовцев» освободили прямо в здании Минского городского суда.

Минский городской суд 2 февраля вынес приговор трем пророссийским публицистам. Суд признал их виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц. Они получили пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года, их освободили в зале суда под подписку о невыезде, сообщает tut.by.

Суд признал доцента БГУИР Юрия Павловца, брестского охранника Дмитрия Алимкина и главреда журнала «Новая экономика» Сергея Шиптенко виновными в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни через тексты, которые они писали для российского информационного агентства «Регнум».

Напомним, авторы «Регнума» были задержаны в декабре 2016 года. Причиной задержания стали их тексты, проверку по которым инициировало Министерство информации.

Экспертизу текстов проводила Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия постановила, что тексты авторов имели признаки разжигания розни. В эту экспертизу также вошли психолого-лингвистические исследования.

В своих статьях пропагандисты российского издания «Регнум» оскорбляли белорусскую идентичность и отрицали суверенитет Беларуси.