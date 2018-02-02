«Почему простой народ должен расплачиваться за махинации застройщика?» 8 2.02.2018, 14:33

1,399

Несостоявшиеся жильцы «Аркадии» создали петицию, в которой просят достроить дома без доплат.

В трагичной истории 640 семей, доверивших деньги застройщику с громким названием «Тамбаз», не видно просвета: с весны прошлого года стройка фактически стоит, а людей кормят смутными обещаниями и плавно подводят к мысли, что за свои квартиры заплатить придется еще раз, пишет onliner.by.

Жилищного строительного пузыря такого масштаба Минск, пожалуй, и не припомнит: миллионы долларов ушли налево, а расплачиваться за это, судя по всему, придется честным горожанам, которые годами собирали деньги, брали кредиты и продавали свои маленькие квартиры, чтобы обменять их на большие. Отчаявшись быть услышанными, несостоявшиеся жильцы «Аркадии» составили петицию, в которой просят «законодательно остановить процветание строительных пирамид и строительный беспредел в Беларуси». Журналисты приводят ее в сокращении.

«Граждане Беларуси — мамы и папы, бабушки и дедушки, семьи с детьми, люди, которые еще планируют создать семьи, — оплатившие полностью свои квартиры, попали в ловушку нечестного застройщика и сговора. Более 70% строят свое первое и единственное жилье. Это социальная и личная катастрофа для каждого из нас. Если для нас применят доплаты, многие потеряют все, так как доплачивать будет нечем, кредиты уже взяты. В этих домах строятся действительно простые граждане, без «бизнесов» и «загашников».

Строительство двух домов застройщика СООО «Тамбаз» в ЖК «Аркадия» по улице Богдановича в г. Минске было приостановлено весной 2017 года. Причины этого: вывод застройщиком наших денег из строительства путем продажи облигаций по цене ниже себестоимости, вывод денег на другие объекты и использование денег на собственные нужды застройщика, постройка за наши деньги торговых центров и паркингов. Наличие наших денег в коммерческих объектах уже установленный факт, но никто не хочет это учитывать. Получается, что люди финансировали строительство коммерческих площадей и парковок, которые будут переданы городу в собственность с целью сдачи в аренду или продажи, а сами останутся без квартир.

По результатам проверки КГК установлено, что руководство застройщика СООО «Тамбаз» выводило деньги путем продажи квартир аффилированным лицам по ценам ниже себестоимости, что не покрывало затраты и приносило застройщику постоянные убытки и вымывание крупных сумм из строительства. Далее эти квартиры по цепочке реализовывались простым гражданам по рыночным ценам, а вся маржа оседала в кармане аффилированных лиц, а не на счетах застройщика.

Мы обращались лично и письменно во всевозможные инстанции, к разного уровня чиновникам, записывали видеообращения к Лукашенко. Но нас как будто не слышат. При этом чиновники открыто заявляют: «Оплатили квартиры СООО «Тамбаз», теперь готовьтесь доплатить их достройку государственному застройщику». Органы власти, которые разрешили легализовать такую схему, защищают застройщика. В СМИ выставляют нас «перекупщиками», приобретавшими метр жилой площади по $600, но это неправда. Мы платили гораздо выше $600. Многие из нас оплатили свои жилищные облигации по $1200—1400. Есть люди, которые приобретали по $1600. Напрашиваются вопросы: как такую схему вывода денег разрешили, за какие блага и кому? Почему теперь простой народ должен рассчитываться за грехи чиновников и застройщиков?

Стоит упомянуть, что согласно п. 1 указа Лукашенко №367 от 02.07.2009 «О некоторых вопросах жилищного строительства», приобретение жилья возможно через заключение договора долевого строительства или путем приобретения жилищных облигаций. Чиновникам в МГИКе, которые говорят нам «вы сами виноваты, что выбрали покупку через облигации», мы отвечаем: «Это утвержденная президентом схема покупки жилья. При покупке мы доверяли государству, которое, мы надеемся, нас защищает. Мы не виноваты, мы просто хотим получить свои квартиры».

Просим достроить наши дома без доплат и в нормативный срок, установленный проектной документацией, с учетом степени готовности домов».