Сергей Долидович: Во сне имитировал лыжный ход и кричал «Обгоню!» 2.02.2018, 14:43

На свою первую Олимпиаду лыжник поехал в 1994 году в 20-летнем возрасте.

Сейчас спортсмену 44 года, и он по-прежнему высоко держит планку - кого-то значительно сильнее в лыжных гонках в Беларуси пока не появилось. Журналисты kp.by побывали в гостях у Сергея Долидовича и узнали, как он готовится к поездке на Олимпиаду в Пхенчхан:

«В 11.00 с охапкой лыж он возвращается с тренировки и приглашает к себе домой, где ждут жена Ирина и дочка Злата (старшие Даша и Оля в школе).

- Что берете с собой на Олимпиаду?

- По сути, только то, что выдали в Национальном олимпийском комитете (НОК). Два костюма, байка - то, в чем ходим в Олимпийской деревне. Еще куртки, термобелье, ботинки, бафф (горловик), перчатки. Гоночные комбинезоны одни из лучших на моей памяти.

Я даже до вашего приезда не собирался. Как правило, оттягиваю этот момент до последнего. Только заранее прокручиваю в голове, что необходимо. В первую очередь, что надо на гонке и без чего не обойдусь: ботинки, очки, термобелье. По сути, Олимпиада не много чем отличается от чемпионата или Кубка мира. Тем более на Игры уезжаешь на 20 дней, а порой бывали сборы на два месяца.

Вещи Сергея Долидовича, которые взял с собой на Олимпиаду

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Есть талисманы?

- Как таковых нет. В Сочи брал флаг, где расписался мой фан-клуб и друзья. Вот есть очки, которые презентовали участникам на Олимпиаде в Лиллехаммере-94. На предыдущие Игры их не брал, а сейчас взял как талисман. Думаю, потом выставлю их на аукцион.

Раритет: очки, которые дарили олимпийцам в Лиллехаммере-1994.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Не жалко?

- Нисколько. Тем более если кто-то купит и получится помочь, кому это надо. Равно как выставлю на аукцион телефон Samsung Note 8, который презентуют олимпийцам в Пхенчхане.

- Что берете из личных вещей?

- Чем меньше берешь, тем меньше потом возиться. Прихвачу планшет, электронную книгу. Там в основном классика. До этого был Достоевский. Сейчас «Обломов» Гончарова. Под него хорошо засыпать (улыбается).

Младшая дочка Злата помогает папе собирать олимпийский чемодан.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Сколько берете пар лыж?

- Сейчас будет 20. На самом деле это не много. Шесть пар - для классического хода, 14 - для конькового хода (выбор делается в зависимости от погоды. - Ред.). У нас спорт такой - кто лучше лыжи намажет, тот лучше и поедет. При этом замечу, что у норвежцев 10 сервисменов, у нас - один. Они вкладывают в это. Иногда получается их догонять, иногда нет.

В Пхенчхан Сергей Долидович взял 20 пар лыж.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Спортивные функционеры говорили, что в личных вещах не должно быть лекарств.

- Они перестраховываются. Я буду брать небулайзер (устройство для проведения ингаляции. - Ред.). Без него я не могу, только он и спасает, снимает спазмы - у меня проблемы с бронхами, аллергический ринит, холодовая аллергия, проявления астмы. Все это разрешено, специальный рецепт не нужен.

Сергей Долидович: " Буду брать небулайзер. Без него я не могу, только он и спасает, снимает спазмы - у меня проблемы с бронхами".

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- На Олимпиаду в Пекин кто-то из наших брал сало и колбасу…

- Ну не знаю. Сейчас это будет сложно провезти. Но проблем с питанием там нет, всегда есть несколько видов кухни на выбор.

«СЕЙЧАС ИНТЕРНЕТ И СМАРТФОНЫ, А В 2000-М ЖЕНЕ ЗВОНИЛ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ БУДКИ»

- Вы выглядите моложе своих лет. Как-то по-особенному питаетесь?

- Я всеядный. Обычная сбалансированная пища. Перед стартами не стоит есть жирное и молочные продукты. Если надо, могу сам себе приготовить. Люблю пасту. Использую спортивное питание, те же протеиновые батончики - очень удобно. Но в этом чего-то необычного нет.

- А мини-пылесос с собой возьмете, как это раньше делал Бьорндален?

- Ну что вы! Не думаю, что Бьорндален пылесосит в номерах гостиниц. При случае у Даши спрошу. Но помню, что он часто вытирал руки и не здоровался за руку - перестраховывался, чтобы не заболеть. Это тоже нормально. Я тоже буду перестраховываться, но я просто мажу нос оксолиновой мазью.

Сергей Долидович: "Дети не хотят, чтобы завершал карьеру. Все говорят: давай еще!"

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Когда-нибудь задумывались, как изменился мир с момента вашей первой Олимпиады в 1994-м? YouТube появится только через 11 лет, соцсети, по сути, еще позже. Эпоха…

- Я как-то вспоминал, что в 2000 году был на сборах в Австрии. Жена тогда была беременна старшей дочкой, лежала на сохранении. Договаривались созвониться в определенное время. Для этого мне надо было выйти на улицу, где была телефонная будка, и позвонить в Минск дежурной сестре. Тогда еще были не евро, а австрийские шиллинги. Сейчас все просто: интернет, смартфоны, говори сколько хочешь.

- Но у вас через день после открытия - скиатлон (15 км + 15 км), где больше всего шансов на высокое место.

- Да. Место с 15-го по 20-е - будет суперуспехом. Это будет равноценно моему пятому месту в Сочи. Но еще есть шанс в спринтерской эстафете. Но не знаю, побегу ли я, будем на месте решать.

- Раз вспомнили про Сочи. Есть вероятность, что из Пхенчхана вернетесь с медалью Сочи-2014.

- Есть. Россияне, которых дисквалифицировали, подали иск и CAS (Спортивный арбитражный суд) его сейчас рассматривает, это последняя инстанция. Пока будешь писать интервью, возможно, появится решение (МОК пожизненно отстранил ряд российских лыжников, соответственно, бронзовая медаль гонки на 50 км могла перейти к Долидовичу; в четверг стало известно, что CAS удовлетворил апелляции российских спортсменов, соответственно, результаты и медали перераспределяться не будут – Ред.).

- Ваши эмоции по этому поводу?

- Очень спокойно. Эта тема надоела и таких эмоций, как это было бы сразу после гонки никогда не будет. Так что просто жду новостей и ничего более.

«К ЖЕНЕ В РОДДОМ НА ЛЫЖАХ ВДОЛЬ СВИСЛОЧИ ДОЕЗЖАЛ».

- Говорят, сейчас в Пхенчхане холодно и ветрено.

- Примерно как у нас. Я сегодня катался, -1, а чувствуется как -10. Очень сильные ветра, высокая влажность, снег выпадает, и все выдувается, остается искусственный.

- Самая холодная погода, когда вы выступали.

- В Лиллехаммере стартовали в -18. Но там было безветренно и не так ощущалось. В Нагано было сложно. Еще в Лахти на чемпионате мира бежали в мороз -24 и при высокой влажности, на палках была такая наледь, что они выскальзывали из рук. Тогда было много сходов - люди замерзали.

- Как организм реагирует на нагрузки в 44 года, какие сигналы посылает?

- И в молодости бывало, что просыпаешься после тренировок и не можешь себя заставить сходить в туалет - так уставал. Сейчас это воспринимается иначе. Если нет сил, значит, перебрал с нагрузкой. Но проблем нет. Конечно, каждый позыв организма, и ты реагируешь не так, как в 20 лет. С другой стороны, если так загоняться, то ни к чему хорошему это не приведет.

В семье Сергея Долидовича четыре женщины: жена Ирина, дочки Даша, Оля, Злата. Вчера они его проводили в Пхенчхан.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Как семья относится к вашему лыжному марафону?

- Спрашивайте у жены.

- Надоело, - говорит жена Ирина. - Эти встречи на пару дней после долгих расставаний. Я, конечно, понимаю, это уже как привычка, стиль жизни… Хотя дети балдеют, не хотят, чтобы заканчивали.

- Кстати, да, - продолжает Сергей. - Когда в прошлом году сказал, что заканчиваю, так до слез доходило. Они не понимают, как это дается. Все говорят: давай еще!

- Как болеют за вас?

- Смотрят по телевизору. Злата, ей два года, знает, как папа катается. Показывает. Где-то есть видео. Жена была чемпионкой среди юниоров. Старшие дочки Оля и Даша сами занимаются лыжным спортом. Про перспективы рано говорить. Папу переплюнуть им будет сложно. Хотя никогда не говори «никогда». Главное - их поддержка. Без этого было бы совсем тяжело.

Старшие дочки Сергея Долидовича занимаются лыжным спортом, младшая пока рисует и показывает, как ездит папа.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Когда Ирина рожала, вы были на сборах?

- Только Дашу я не забирал из роддома. А так был рядом, бульон возил. Помню, в 2004 году готовился в Минске, Ира лежала в 7-м роддоме, можно было на лыжах вдоль Свислочи доехать.

«ВО СНЕ ИМИТИРОВАЛ ЛЫЖНЫЙ ХОД И КРИЧАЛ «ОБГОНЮ!»

- Вы как-то рассказывали про лунатизм: во сне ехали на лыжах, настолько было увлечены.

- Это от перенапряжения организма, нервной системы. Брат рассказывал, как во сне имитировал лыжный ход, еще кричал: «Догоню! Обгоню!» Случалось и в детстве, и в возрасте постарше. Как-то в 8-м классе, когда был в интернате, вообще в окно гостиницы вылез и зашел обратно (был первый этаж). Возле входа ребята с девчонками стояли и не поняли, что это за парень в трусах вышел. Так болел любимым делом, думаю, это не зазорно рассказывать. Хотя раньше стеснялся.

«В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ШВЕДАМИ КОСТЮМЫ ПРОДАВАЛИ ЗА 500 ДОЛЛАРОВ»

- Что собой представляет Олимпийская деревня?

- Она огорожена и очень серьезный контроль. Проходишь через рамку металлоискателя, потом тебя и все вещи сканируют как в аэропортах. Также сканером проверяют ID-карту олимпийца. Если кому-то ее отдашь, могут лишить аккредитации – никто посторонний не может пройти в деревню. А внутри ничего необычного. В Лиллехаммере было две деревни, в Сочи – три. В Сочи было удобно: вышел - и сразу лыжный стадион. В Нагано, Солт-Лейк-Сити надо было еще час ехать.

- Какая самая гостеприимная деревня?

- В Сочи. Все-таки там не было языкового барьера. Я английский немного знаю, но не так, чтобы общаться как сейчас с тобой. Было забавно, когда волонтеры, болельщики начинали общаться на ломанном английском, дарить самовары, я киваю, а потом оборачиваюсь и на спине надпись «Belarus».

- В 1994 году приходилось объяснять, что за страна Беларусь?

- На Олимпиаде все знают страны. Хотя бывают такие экзотические для зимнего спорта, как Тринидад и Тобаго. Да и спортсмены, как правило, сосредоточены, замкнуты в себе, и им не до общения и братания. У нас, лыжников, тоже все старты очень плотно стоят в графике – не до тусовок. Комната, столовая, тренировка – такое расписание. Это на первой Олимпиаде я по молодости (мне было 20 лет) увлекся игровыми автоматами со всякими стрелялками и драками – у нас еще такого не было. Каюсь, там я такое выдавал, что потом пальцы болели.

Еще когда на Олимпиадах была наша хоккейная сборная, я не мог сдержаться и ходил на матчи. В Нагано, в Солт-Лейк-Сити. Меня останавливали, но я не мог устоять: болел, кричал, на предварительном этапе все матчи посетил. Сейчас, если бы ребята попали в Пхенчхан, то не пошел бы: понимаю, что энергию надо беречь для своих стартов.

Презент с Олимпиады в Лиллехаммере.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- На легендарном матче со шведами были?

- Нет, узнали об этом на лыжном стадионе. Нам об этом сказал Ханс Хоби, представитель «Адидаса» в Швейцарии, я его знаю почти 20 лет. Это было нечто. Даже швейцарцы были на эмоциях и поздравляли.

- Что в деревне творилось?

- Тоже эмоции. Ребята из нашей команды даже потом парадные костюмы продавали американцам за бешеные деньги - что-то около 500 долларов. Наш флаг привлекал внимание - такой интерес тогда был к Беларуси. И другая наша сувенирная продукция пользовалась спросом.

Вообще коллекционеров олимпийской продукции очень много. На Играх в Лиллехаммере участникам давали сувенирные медали из меди. И коллекционеры ждали на выходе из деревни, их покупали по 300 долларов. На то время это бешеные деньги. Но я решил оставить. Еще тогда презентовали сырорезку из мельхиора или даже серебра. Пользуюсь ей больше 20 лет.

Татуировку в виде тигра Сергей сделал в 1996 году. Говорили, что выцветет, но держится стойко.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Часто приходится слышать упреки из среды обывателей, мол, спортсмены деньги гребут лопатой?

- Спокойно к этому отношусь, я рассказываю, сколько зарабатываю. Я уже год как спортивный пенсионер, за выслугу лет получают 330 рублей. Сейчас еще помогает федерация. А так в команде зарплата в районе 500 рублей. Еще можно добрать за счет стипендии, если занимаешь высокие места. Я максимально получал президентскую стипендию за пятое место в Сочи - тысяча долларов в течение трех лет. Хорошо, когда ты в топ-6. Есть виды спорта, где результатов нет, но зарплаты намного выше. Но я не жалуюсь, с пониманием к этому отношусь.

- На Кубках мира сколько зарабатывали?

- Когда в 2001 году выиграл этап - 8 тысяч франков. На сайте ФИС (Международная федерация лыжного спорта) это все есть, можешь найти, сколько я там заработал за всю карьеру. Кажется, около 22 тысяч франков. Есть квартира, машина, дочки обеспечены - мне хватает. Существует тип людей, которых гложет, что сосед больше получает, но я не из этой категории.