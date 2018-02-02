Эксперт: Действия России направлены против Северной или Восточной Европы 2.02.2018, 14:51

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Страны Балтии – привлекательная мишень для России.

Так прокомментировал слова британского командарма о том, что Россия может предпринять военные действия раньше, чем ожидалось, эксперт по российской политике из Ратгерского университета Александер Мотыль. Об этом пишет delfi.lt.

"Что касается действий Путина, то никогда не знаешь. Мы говорим о возможных действиях России и подчеркиваем, какие были бы нерациональными, но это не значит, что Россия не может их предпринять. Но одно точно ясно - те, кто формирует политику России, включая Путина, хотят восстановить мощь России", – сказал Мотыль.

– Мы слышали слова британского генерала Ника Картера, что Россия может предпринять военные действия раньше, чем ожидают. Видите ли вы в России какие-либо военные или политические перемены, предупреждающие о будущих действиях?

– Не могу сказать, что произошло что-то особенное. Но, насколько я знаю, не было приказа к конкретным действиям. По крайней мере об этом публично не говорилось. Думаю, слова британцев вызваны двумя факторами.

Первый – несколько месяцев назад в Беларуси состоялись масштабные учения "Запад", которые, как и предполагали, были масштабнее, нежели утверждала Россия, и их целью не был только показ оборонительной мощи страны, это был показ мощностей для наступательных действий против стран Балтии.

Надо сказать и то, что в России приближаются президентские выборы и то, что Путин захочет продемонстрировать электорату свою мощь и решимость сделать Россию великой страной. Думаю, это основные факторы, вызывающие беспокойство. Но беспокоит и российская агрессия в Украине, а также в Грузии в 2008 г., укрепление и модернизация российской армии, агрессивный тон страны. все эти факторы могут интерпретироваться как признаки возможных военных действий со стороны России. Когда они будут предприняты - никто не знает. Но все эти детали, конечно, вызывают беспокойство.

– Литовские эксперты часто говорят, что если Россия предпримет действия против стран НАТО, то это будут страны Балтии. Недавно предупреждали не только британцы. Шведское правительство решило распространить между гражданами информацию о том, как себя вести в случае войны с Россией. Должна ли российская агрессия беспокоить страны Восточной и Северной Европы, была бы российская агрессия регионального характера?

– Да. Я думаю, так и было бы. Трудно себе представить, что Владимир Путин решит проявить агрессию в отношении Чехии, Словакии, Франции, Германии или даже Польши. Это была бы сложная операция, и она, конечно, спровоцировала бы резкий ответ. А страны Балтии – привлекательная мишень, они маленькие и довольно слабые. Также надо говорить о Скандинавских странах. Больше всех должна обеспокоиться Финляндия.

Давайте вспомним историю. Финляндия была частью Российской империи, в 1940–1941 гг. боролась за независимость. Итак, я думаю, Финляндия могла бы быть мишенью России. Но трудно себе представить, чтобы Путин решился ввязаться в конфликт со Швецией. У Швеции довольно сильная армия, кроме того, она довольно далеко от России, по логике это было бы сделать сложнее. Трудно предположить, чего она добилась бы этим. Но надо сказать, что никогда нельзя знать, что на уме у Путина.

Мы говорим о возможных действиях России и подчеркиваем, какие были бы нерациональными, но это не значит, что их не будет. Что точно ясно - так это то, что те, кто формирует политику России, включая Путина, хотят возродить мощь России, а это охватывает укрепление армии и расширение влияния в регионе, возможно, путем восстановления части бывшей империи. С другой стороны им свойственна паранойя, из-за нее Россия кругом видит врагов. Я думаю, Швеция рационально реагирует на возможную угрозу, а Россия, скорее всего, оценит действия Швеции как угрозу в свой адрес. Как видите, ситуация довольно сложная. Но надо согласиться: если Россия предпримет какие-то действия, они будут направлены против Северной или Восточной Европы.