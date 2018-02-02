Леонид Судаленко: Возьмем в руки плакаты и поддержим «Хартию-97» 2.02.2018, 14:57

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельчане готовят уличное шествие в поддержку независимого сайта.

Об этом сайту Сharter97.org заявил юрист независимого профсоюза РЭП, известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко:

- Отношение к этому событию мы высказали, подав заявку на проведение уличного шествия в поддержку сайта Сharer97.org. Хочется поддержать независимый сайт, блокировка которого является ударом по свободе слова и свободе выражения мнений в Беларуси.

«Хартия-97» - самый читаемый и узнаваемый оппозиционный ресурс в нашей стране. Власти решили показать, что хотят контролировать то, что читают белорусы. Мы с этим несогласны и будем протестовать.

Теперь скажу как юрист: если у Мининформа есть какие-то претензии к сайту - юридически их обоснуйте. Получается, что чиновники своим решением, без какого-то разбирательства, признали сайт Сharter97.org «экстремистским». Меня тоже когда-то называли «экстремистом», снимали с поездов. Как я попал в этот список, как мне оттуда выйти - до сих пор так и не понял.

Поэтому мы и заявили это шествие в солидарность с сайтом Сharter97.org. Возьмем плакаты, пройдем по улицам города и напомним гомельчанам, что есть такая проблема в Беларуси.

Очень хочется, чтобы вас скорее разблокировали. Я продолжаю читать «Хартию-97» и сейчас, есть много возможностей обойти блокировку: различные программы и анонимайзеры. Желаю вам скорее вернуться в информационное поле Беларуси.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию