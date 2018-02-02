На «Гродно Азоте» затеяли новую стройку на $1,3 миллиарда 6 2.02.2018, 15:16

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Для этого пришлось взять в долг у китайцев.

Власти Беларуси приняли решение о строительстве нового азотного комплекса на «Гродно Азоте». Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Бобырь в интервью «Вестнику Белнефтехима».

«Принято положительное решение о строительстве нового азотного комплекса. Его годовые мощности составят: по производству аммиака — 875 тыс. тонн; карбамида — 1225 тыс. тонн и водорода — 200 млн м3. Фактически это будет строительство нового завода, который, по предварительным оценкам, окупится всего за 10 лет с момента пуска», — сказал Бобырь.

Стоимость нового азотного комплекса составляет «около 1,3 млрд долларов без учета НДС». Уже достигнута договоренность о предоставлении китайской кредитной линии. «Хорошее предложение поступило нам и от одного из европейских банков. Готов оказать содействие и Беларусбанк — «дорожная карта» финансирования проекта проработана. После выбора генерального подрядчика строительства она будет детализирована», — сказал Бобырь. Он считает, что генподрядчик проекта будет выбран в текущем году путем проведения конкурса среди китайских компаний. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован в конце 2024 года. «Наше обязательное условие генподрядчику — при возведении азотного комплекса должны быть использованы самые современные и качественные технологии и оборудование европейских или японских производителей, что позволит нам выпускать продукцию высочайшего качества. Мы настроены на то, чтобы удешевить проект», — сказал глава «Гродно Азота».

Старый азотный комплекс не будет демонтирован. «Мы продлили срок его службы, вложив серьезные средства в модернизацию», — сказал Бобырь.

Стоит отметить, что новый азотный комплекс — это долгоиграющий проект белорусских властей. В 2014 году власти Беларуси планировали привлечь инвестора в этот проект, выставив на конкурс блок-пакет гродненского предприятия с минимальной ценой в 414 млн долларов. При этом цена определялась с учетом прямых поставок природного газа от магистрального газопровода ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до ОАО «Гродно Азот».

Однако желающих участвовать в конкурсе не нашлось. Затем появилась информация, что приватизация «Гродно Азота» может состояться по итогам прямых переговоров с потенциальным покупателем. Основным инвестором называлась компания «ЕвроХим» уроженца Беларуси Андрея Мельниченко. Но так и не дождавшись инвесторов, власти приняли решение строить крупный комплекс на «Гродно Азоте» своими силами. Но все упиралось в финансы. Сейчас, судя по всему, удалось привлечь китайские ресурсы.