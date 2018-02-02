Лидера «Молодежи БНФ» официально отчислили из БГУ 5 2.02.2018, 15:19

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Анну Пахолко (Смилевич)

Фото: «Наша Ніва»

Активистка узнала об этом сегодня.

Лидера «Молодежи БНФ» Анну Пахолко (Смилевич) официально отчислили со второго курса Института журналистики Белорусского Государственного Университета. Как пишет tut.by, oб этом девушка узнала сегодня, зайдя в личный кабинет на сайте университета.

Информация о том, что Анну отчислили с журфака БГУ, появилась еще 20 января, когда она не сдала третий подряд экзамен. Но официального приказа декана не было, и девушка до 2 февраля числилась студенткой БГУ.

Девушка несколько раз звонила в деканат. А на днях уехала в Вильнюс, звонить оттуда не могла, поэтому через интернет зашла в личный кабинет на сайте университета и увидела, что она отчислена.

В Белорусский Народный Фронт Анна пришла только весной прошлого года, а в декабре ее выбрали лидером молодежного крыла партии. Девушка говорит, что к сессии готовилась, «как все студенты», поэтому считает, что на отчисление повлияла ее политическая активность.

— Я была падрыхтавана на нармальным узроўні. Не на ідэальным, гэтага я не адмаўляю, але як і ўсе студэнты, — рассказала Анна. — Я лічу, што мая палітычная актыўнасць мела на гэта ўплыў, бо іншым людзям такога ж узроўню ведаў і нават горш ставілі здачу экзамена, акрамя таго, я ведаю, як людзей не адлічвалі не толькі з трыма пераздачамі, як у мяне, але і нават з чатырма, плюс усе гэтыя размовы пра КДБ — гэта не проста так: калі я прыйшла атрымоўваць залік па фізічнай культуры, мне вельмі моцна не жадалі яго ставіць. Выкладчык распавёў, што да яго прыходзілі яго «сябры з Камітэта дзяржаўнай бяспекі», цікавіліся мной. Пытаў, ці не з’яўляюся я кіраўніком нейкай апазіцыйнай моладзевай структуры, пра маё стаўленне да БНФ, БРСМ, Камуністычнай партыі, да апазіцыі наогул.

Декан Института журналистики БГУ Сергей Дубовик подтвердил, что Анна Пахолко официально отчислена из университета.

— Приказ подписан вчера. Если вы читали комментарии в интернете, то даже ее одногруппники писали, что она плохо отвечала на экзаменах, — говорит Сергей Дубовик. — Согласно Кодексу об образовании, если студент не сдал три и более экзаменов, то он отчисляется и может восстановиться в следующем году. Если бы она не сдала два экзамена, в зимние каникулы могла бы их пересдать.

Лидер молодежи БНФ пока не решила, будет ли восстанавливаться на журфаке или поступит в другой университет.

— За мяжу ехаць не збіраюся. Зараз буду займацца справамі моладзі БНФ. Раз ужо з’явіўся час і магчымасці, — говорит Анна.