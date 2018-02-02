Никки Хейли: Администрация Трампа продолжает традицию Рейгана 2.02.2018, 15:55

Никки Хейли

США сейчас занимают наиболее последовательную позицию в отношении России.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов.

По ее словам, администрация президента Трампа является самой жесткой в отношении России со времен Рональда Рейгана, сообщает Fox News.

"Это факт: в прошлом году эта администрация была более жесткой в отношении России, чем любая американская администрация после Рональда Рейгана. Я понятия не имею, чего ожидала Россия от американских выборов, но я должна сказать вам, что они недовольны тем, что у них получилось", - отметила американский дипломат.

Хейли привела несколько примеров, свидетельствующих о том, что администрация Трампа жестко относится к России, в частности, предоставление оружия Украине, военный удар по российским союзникам в Сирии и изгнание российских дипломатов из США.