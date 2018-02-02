Мыслить позитивно Илья Кенигштейн, «Новое время»

2.02.2018, 15:25

Илья Кенигштейн

Западный мир принял ценность позитивного мышления, чтобы быть успешным.

Позитивно мыслить — не означает надеть на себя розовые очки и дурачить себя и других, называя черное белым, а незначительное — значительным. С этим у нас как раз все хорошо. Позитивно мыслить означает уметь, в первую очередь, адекватно оценивать ситуацию и избавляться от негативных мыслей, которые на 90% занимают наши мозги. И верить в себя.

Западный мир уже давно принял ценность позитивного мышления, предпочитая не только выглядеть, но и быть успешным. Ведь для среднестатистического жителя, например, Калифорнии, неудача — нечто краткосрочное и проходящее, а не родовое и неизменное, как у нас. В концепции их жизни, позитивное мышление не только улучшает настроение и создает ощущение комфорта, но также является источником огромной внутренней энергии, которой нам всем так не хватает.

И дело тут не в ментальной разнице, в контексте которой американцы «не пережили войну, голод и разруху», а мы — пережили. Дело в концепции восприятия окружающей реальности, в рамках которой задача американца — как можно скорее понять, что жизнь наполнена возможностями и решениями, а не стечением обстоятельств и везением — как следствие глубокомысленного самокопания и поиска полупустой бутылки в кармане домашнего халата — в нашем случае.

Кстати, о вине. Калифорнийские вина — прекрасны, особенно местный Пино Нуар. Этот сорт очень восприимчив к переменам погоды, и к высоким температурам, в частности. И еще к сотне факторов. Более капризного винограда, чем этот, в мире не существует. Пино Нуар по-настоящему дает понять, что самое постоянное — это перемены. Потому что каждый глоток из того же бокала — это новое вино. И калифорнийские виноделы, добившиеся невероятных успехов именно с этим вином, — могут многое рассказать и про годы неудач, и про поиск решения, и про оптимизм, и про веру в себя.

Илья Кенигштейн, «Новое время»