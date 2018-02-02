Активисты почтили память Калиновского в Минске 2.02.2018, 15:35

Акция прошла под бело-красно-белым флагом Нины Богинской.

Сегодня активисты демократических организаций почтили в Минске память лидера национального-освободительного восстания 1863 года Константина Калиновского, который родился ровно 180 лет назад.

Активисты принесли цветы к мемориальной доске Калиновского в Минске и провели там акцию в память о национальном герое Беларуси.

В акции приняли участие активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, лидер движдения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, общественная активистка Нина Богинская и другие активисты. Нина Богинская принесла на акцию свой знаменитый бело-красно-белый флаг.