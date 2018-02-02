Молодой специалистке не дают уволиться для ухода за ребенком 2 2.02.2018, 15:47

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Распределение часто становится причиной для споров.

Ситуация у Яны не печальная — она какая-то странно-страшная, пишет onliner.by. В конце прошлого года она с маленькой Ариной поехала в больницу. Оказалось, у 4-летней дочки сахарный диабет. Следить за уровнем и колоться инсулином Арина пока не в состоянии. С точки зрения рассудка, вопросов, как жить дальше, нет: ухаживать за ребенком. А по закону — есть: Яна важна стране как лаборант.

— В начале января Арине дали инвалидность с утратой здоровья 1-й группы (минимальная из всех, не путайте со взрослыми категориями. — Прим.) в связи с сахарным диабетом. Меня справкой назначили опекуном по ее уходу за здоровьем, — говорит Яна. — Проблема в том, что я не могу уволиться с местного маслосырзавода, потому что отработала лишь год из двух по распределению. По-человечески понимают, но законных оснований не видят.

Яне сказали, что за ребенком присмотрят в садике, но в конце дня она узнала, что дочка упала в обморок.

— Ребенок на инсулине, специальном питании, показатели прыгают пока — нам нужно быть вместе сейчас! На работе ситуация странная. Конечно, на завод я не хожу. Мне просто ставят прогулы. Из-за того, что не уволена, я не могу подать документы для оформления ухода за ребенком, — волнуется женщина.

В общем, Яну не отпускают без оплаты образования. Хотя сумму еще не выставили, она будет такая же огромная и непонятная, как и все статьи больших и малых бюджетов. Она написала в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, в районную прокуратуру — везде отказ.

— То есть по нашему закону для страны год моего распределения важнее жизни и здоровья моего ребенка. А мне нет. Мы будем подавать в суд, — решительно настроена Яна.

«Я юрист и работаю в рамках закона»

О том, что суд — законное право гражданина, Яне станет известно из ответа академии, который она еще, возможно, не получила.

— Мы в курсе ее ситуации. Но я предпочитаю разговаривать языком документов: человек не может уйти с распределения по таким обстоятельствам, — рассказала по телефону юрист академии. — Мы работаем по закону, при всем уважении к семье. В Кодексе об образовании и 821-м Постановлении Совмина нет основания освобождения от уплаты в связи с болезнью ребенка. В ее случае она должна выплачивать в связи с семейными обстоятельствами.

Мы в самом начале говорили им, чтобы решили вопрос с нанимателем, а не просто взяли и перестали ходить на работу. Есть папа, дедушка. Она же не одна.

На вопрос, как разрешить проблему с нанимателем, юрист академии сначала говорит о перераспределении, потом мы вспоминаем, что проблема не в месте работы:

— Всегда одна сторона юридического спора остается недовольной. Но эмоции это одно, а закон — другое. Оценивать его у меня нет возможности — я только исполняю. Мы дали ответ на обращение Яны Шачиковой. В нем разъяснено право обратиться в суд при наличии спорной ситуации. Принимать решение Шачиковой. Стоимость ее обучения составляла около 24 тысяч рублей. Речь идет примерно о половине этой суммы, учитывая отработанный год. Суды — неотъемлемая часть моей работы. Ни одного проигранного процесса по моим искам не было.

«Эти вопросы решаются в академии»

А что работодатель — «Толочинские сыры»? В отделе кадров разводят руками и призывают к законам:

— Мы не можем ее уволить по соглашению сторон: она молодой специалист. Да, сейчас она не ходит на работу. Чем все закончится? Сложно сказать. Пригласим на заседание профсоюзного комитета, где будет рассмотрен вопрос о ее увольнении по статье.

Дальше следует комментарий о том, что «по-человечески мы все пониманием, но».

— Мы ждем, что Яна решит вопрос с академией. Если оттуда нам придут документы, что нет вопросов по оплате и распределению, мы спокойно расходимся по соглашению сторон. А если мы сейчас ее спокойно уволим, то это будет нарушением. Нас обложат штрафами и заставят самим выплачивать за ее обучение, — уверены на предприятии.