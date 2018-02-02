Виталий Щербо подал в суд на Татьяну Гуцу из-за обвинений в изнасиловании 2.02.2018, 16:00

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Первое заседание пройдет уже в феврале в суде Лас-Вегаса.

Прославленный белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу, которая обвинила его в изнасиловании. Первое заседание пройдет уже в феврале в суде Лас-Вегаса, сообщает «Прессбол».

В октябре 2017 года украинская гимнастка Татьяна Гуцу сделала в своем «Фейсбуке» громкое заявление. Она рассказала, что в 1991 году во время соревнований в Штутгарте ее изнасиловал Виталий Щербо. Тогда спортсмен не давал комментариев по этому поводу.

Оказалось, белорусский гимнаст обратился в суд США из-за обвинений в изнасиловании.

"Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. Это понятно было с самого начала — я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание. Сейчас этот процесс идет. Как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего", — сказал Щербо.

Щербо выиграл в составе сборной СНГ шесть золотых медалей, с 2009 года входит в Зал славы мировой гимнастики. Живет в Лас-Вегасе, вместе с женой воспитывает двух детей.