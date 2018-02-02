Биткоин стоит уже меньше $8 тысяч 9 2.02.2018, 16:06

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Курс криптовалюты демонстрирует рекордное падение.

За сутки криптовалюта потеряла в цене около 2000 долларов и сейчас торгуется на отметке в $7982.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Вitcoin) сегодня, 2 февраля, по состоянию на 14:30 за сутки подешевела на 16% – упав ниже отметки в 8000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

На данный момент биткоин торгуется на отметке $7982.

Все криптовалюты также ушли в красную зону и демонстрируют рекордное падение.

В частности, Ripple потерял 35,1% и торгуется на уровне $0,67.

Курс Bitcoin Cash снизился на 25% и за монету теперь дают $1022.

Цена на Ethereum также в минусе на 28,7% до $800.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 362 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 37,1% всего рынка.