Биткоин стоит уже меньше $8 тысяч

Биткоин стоит уже меньше $8 тысяч9
- 2.02.2018, 16:06
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Курс криптовалюты демонстрирует рекордное падение.
За сутки криптовалюта потеряла в цене около 2000 долларов и сейчас торгуется на отметке в $7982.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Вitcoin) сегодня, 2 февраля, по состоянию на 14:30 за сутки подешевела на 16% – упав ниже отметки в 8000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
На данный момент биткоин торгуется на отметке $7982.
Все криптовалюты также ушли в красную зону и демонстрируют рекордное падение.
В частности, Ripple потерял 35,1% и торгуется на уровне $0,67.
Курс Bitcoin Cash снизился на 25% и за монету теперь дают $1022.
Цена на Ethereum также в минусе на 28,7% до $800.
Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 362 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 37,1% всего рынка.