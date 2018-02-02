Александр Хара: Санкционный список – это не точечный удар, а ковровая бомбардировка 2.02.2018, 16:24

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США ответили в той же манере, в которой действует РФ.

Александр Хара, эксперт "Майдана закордонних справ", в своем интервью каналу Ukrlife.TV прокомментировал новый санкционный список в США, его предысторию, список Магнитского, а также проанализировал взаимоотношения США и России в контексте Украины и международной борьбы с терроризмом. Эксперт сравнил тактику внесение людей в санкционный список не с логикой точечных ударов, а с ковровой бомбардировкой.

"Американцы ответили в той манере, в которой русские действуют. Они не разбираясь наносят такие удары. Поэтому я бы не переживал, что это не карта точечных ударов и фамилий в своеобразном меню негодяев, из которых можно выбирать и наказывать, а это будет вполне возможно ковровая бомбардировка", - привел сравнение Александр Хара.