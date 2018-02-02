Блогер показал секретный немецкий бункер в центре Минска 6 2.02.2018, 16:34

2,715

Во время Второй мировой войны это был бункер связи, спроектированный и заложенный немцами.

Давненько в моем блоге не было никаких сталкерских залазов и постов с тегом «индустриальный туризм», срочно исправляюсь. Тем более, что тема попалась очень интересная — не просто какой-то там заброшенный дом или завод, а целый подземный бункер времен войны, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Бункер находится в самом центре Минска, на набережной Свислочи, недалеко от известного Троицкого предместья. Во время Второй мировой войны это был бункер связи, спроектированный и заложенный немцами. В послевоенные годы эти помещения использовались в качестве обеспечения связи стран Варшавского договора, а с семидесятых годов бункер был полностью заброшен.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о секретном немецком бункере времян войны, о котором почти никто не знает.

Для начала более подробно об истории сооружения. Бункер был построен в 1941 году, после оккупации Минска — спроектировали его немцы, а непосредственно строительными работами занимались советские военнопленные. Бункер был построен на тогдашней малонаселенной окраине города, в районе Татарских огородов — сейчас это уже центр города.

О военном периоде в истории бункера известно не слишком много — точно можно сказать лишь то, что бункер использовался в качестве узла связи для групп армии "Центр" — в частности, через минский бункер осуществлялась связь со ставкой в Виннице и координировалось немецкое наступление на Москву. Кабели связи тянулись также в район нынешней улицы Белинского, где располагаются здания военных казарм, занимаемых в войну немцами, а также в район улицы Карла Маркса — где, судя по всему, были какие-то здания немецкой администрации.

В послевоенные годы в бункере располагались советские связисты — там размещалась часть 62-го узла связи, причем работала она на трофейном немецком оборудовании (производства фабрики "Сименс"). После войны бункер проработал около 30 лет, после чего был закрыт и законсервирован — город сильно разросся, и для секретного узла связи нужно было подыскивать новое место.

02. А теперь давайте посмотрим, что из себя представляет все это хозяйство. Вот так сейчас выглядят бетонные стены бункера, частично выступающие из-за маскирующей обваловки. Всего в бункер было три входа — видимо, два основных и один эвакуационный. Два основных входа ведут в несвязанные между собой помещения.

03. Один из порталов в бункер — видимо, аварийно-эвакуационный, он находится чуть в стороне от основных сооружений бункера.

04. Ещё один вход, ныне заваренный стальными листами. Под углом в 90 градусов к стене-входу пристроен мощный контрфорс — видимо, для придания большей прочности всей железобетонной конструкции.

05. Входим внутрь. Первое помещение — нечто вроде небольшой шлюзовой камеры. Впрочем, "шлюзовая камера" это не совсем верный термин — бункеры времен Второй мировой войны ещё не имели радиозащиты и герметичных дверей, и были предназначены лишь для защиты от обычных бомбардировок. В этой комнате могло располагаться, например, нечто вроде КПП для всех входящих в бункер.

06. Основные помещения бункера располагаются направо от основного входа туда ведет еще одна металлическая дверь — старого типа, без герметических уплотнителей и затворного колеса на червячном редукторе (крутите колесо — и в стены выезжают металлические стержни), здесь такого нет — просто обычные замки.

07. В бункере грязно, местами на полу стоит вода — поэтому бахилы от "химзы" Л-1 будут далеко не лишними.

08. Вот такой коридор открывается за металлической дверью у входа. Коридор длиной метров в 15, по левой стороне коридора располагаются двери в комнаты, по правой — сплошная бетонная стена, это внешняя стена бункера, обращённая к улице.

09. Комнаты бункера имеют площадь около 12-15 квадратных метров, что именно в них находилось — сейчас сказать уже не представляется возможным, не осталось никаких следов. Что интересно — внутренние стены бункера были кирпичными, это хорошо заметно по части стены слева. Ещё обратите внимание на сами кирпичи — видите, часть из них потемневшие от копоти? Вероятнее всего, кирпичи для строительства бункера собирали неподалёку, в районе Немиги, из разрушенных и сожженных бомбардировками зданий.

10. Старые двери в одной из комнат, вероятнее всего — ещё немецкие. В войну бункер никак не пострадал и перешел в руки советских связистов "как есть".

11. С потолка коридоров свисают сталактиты — предположу, что они образовались не из-за прямого просачивания воды, а из-за многолетнего образования конденсата — в бункере очень сыро. Кстати, во время войны бункер не имел собственной системы отопления — в нём была смонтирована специальная система вентиляции и кондиционирования, которая поддерживала необходимую влажность и температуру в 18 градусов летом и зимой.

12. Одна из комнат с какой-то металлической табуреткой и приоткрытой дверью — насквозь проржавевшей. Обратитие внимание, что все стены бункера черные — предположу, что это следы копоти от костров мародеров, которые воровали цветмет, сжигая изоляцию с остатков кабельных трасс.

13. Ржавая металлическая дверь слева ведет в трансформаторную, которая отвечала за электрическое обеспечение бункера.

14. В трансформаторной можно увидеть насквозь проржавевшие стойки с какими-то большими рубильниками с ручками из оргалита — вероятнее всего, это и есть остатки того самого немецкого оборудования "Сименс", которое стояло здесь с 1941 года.

15. На задней части шкафа можно увидеть какие-то более современные кабели, подмотанные изолентой. Вероятнее всего — это следы уже послевоенного использования бункера, либо даже часть какой-то более современной линии, например — временного освещения, проведенного сюда в восьмидесятые годы, уже после консервации бункера.

16. В дальнем углу трансформаторной сохранилась часть ещё немецкой электрической разводки — с массивными фарфоровыми изоляторами непривычной формы.ё

17. Судя по всему — в этой комнате был когда-то общий электрический ввод бункера, который обеспечивал питанием различные помещения и линии — систему кондиционирования, систему освещения, систему связи и т.д.

18. Изоляторы крупным планом:

19. Ещё в трансформаторной сохранился вот такой сетчатый экран невыясненного назначения:

20. Сетка очень старая, проржавевшая буквально насквозь от времени и сырости — отламывается легко, как печенье.

21. Часть внутренней стены с кирпичной кладкой и остатками штукатурки:

22. Выходим.

Вот такой объект нам удалось обнаружить в самом центре Минска — что удивительно, многие минчане о нем ничего не слышали. И мне подумалось — а почему бы не сделать там музей? Обычно такие бункеры находятся где-то далеко в лесу, а тут есть свободный заброшенный бункер прямо в центре города. Часть экспозиции музея могла бы быть посвящена истории Второй мировой войны (техника и оборудование тех лет), а часть — уже послевоенному функционированию бункера (оборудование и истории из времен "Холодной войны").

По-моему, мог бы получиться интересный туристический объект.