Волки взяли в «осаду» жителей нескольких деревень Городокского района 2.02.2018, 16:55

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Наличие леса в шаговой доступности имеет не только плюсы.

Живописные пейзажи — одна из визитных карточек Городокщины. Больше половины территории района занимают леса, есть множество озер и рек, что привлекает сотни любителей охоты и рыбалки, грибников, ягодников и туристов со всей страны и зарубежья. Местные жители тоже активно запасаются природными дарами. Но наличие леса в шаговой доступности имеет не только плюсы, но и минусы, пишут «Витебские вести».

В частности, в гости к людям часто наведываются звери, в том числе медведи и волки. Настроены они недружелюбно: норовят утащить домашнюю скотину или съестные припасы, а в случае попытки им помешать становятся смертельно опасными врагами и для людей.

Журналисты посетили несколько населенных пунктов Межевского и Руднянского сельсоветов, в которые с наступлением зимы часто заглядывают оголодавшие санитары леса. Причем от хищников страдает не только население небольших деревушек, но и крупных центров. Так, в Меже с наступлением темноты лучше не выходить из дому, особенно детям.

— Днем в деревне хозяйничают люди, а ночью — волки. Поэтому жизнь у нас после заката замирает, даже молодежь не ходит на дискотеки, — сказал Игорь Шавель. — В конце прошлого года на нашей улице волки загрызли семь собак. Осталась в живых лишь одна — моя, породы алабай. Из-за размера (вырастают до 80 см — Прим.) и бойцовских качеств их называют волкодавами. Но я все же ночью закрываю его в вольере, мало ли что…

Такая же картина в Рудне и деревне Марченки. Сельчанам приходится запирать не только скотину в хлеву, но и собак в будке или забирать их домой. Иначе четвероногих охранников просто разорвут лесные собратья. У одной из пенсионерок этой зимой погибли два питомца.

— Сейчас стало спокойнее, а до Нового года у нас ходили семь волков. Один из них, так сказать, наш, каждый год навещает, а другие приблудные, они уже ушли, — сообщил Николай Мещанов. — Численность волков, по моим наблюдениям, не увеличилась. Просто после того, как из-за африканской чумы свиней уничтожили поголовье диких кабанов, им стало не хватать пищи, поэтому и лезут к людям.

Местный охотник Михаил Баранов сетует, что в лесу практически пропала живность.

— Ранее за сезон я мог окупить путевку, добывая по 6-7 енотов, бобров и прочей пушнины. В этом ни одной удачной охоты, потому что волки их съели, — уточнил Михаил Николаевич. — Почему на волков не хожу? Если в России за каждую убитую особь платят неплохие деньги, то у нас ничего. А ведь человеку надо тратить время и силы, чтобы подготовить и установить несколько километров красных флажков, ползая по сугробам. Кроме того, не факт, что кто-то попадется, ведь хищники за день преодолевают по 60-70 км.

Михаил Баранов стал единственным, кому удалось отбить своего пса от санитара леса. Как-то под утро услышал возню во дворе. Вышел посмотреть, что случилось, и обомлел: хищник схватил собаку за горло и вместе с будкой пытался уволочь жертву в кусты.

— Представьте, какая силища у него! — сказал охотник. — Теперь я своего барбоса запираю — соорудил железную дверцу.

По мере возможности сельчанам в борьбе с непрошенными гостями помогают представители районной организации охотников и рыболовов.

— Мы ведем отстрел волков в трех сельсоветах района. Загонная, индивидуальная и на приводах охота проводится в дневное и ночное время суток, — сообщил директор учреждения Юрий Леонов. — В декабре было добыто четыре волка, в январе — два.

Но коренным образом повлиять на ситуацию БООРовцы не в силах.

— У меня складывается ощущение, что нас оставили наедине с этой напастью. Неужели надо ждать пока случится трагедия, чтобы в район приехали охотники со всей области и разобрались с волками? — в сердцах произнес Игорь Шавель. — А прецедент уже был. В Пальминке мужчина чудом спасся от стаи хищников, взобравшись на столб.