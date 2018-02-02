Министр труда – «тунеядцам»: Отопление очень дорогая услуга 39 2.02.2018, 16:47

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

На безработных проведут «генеральную репетицию» всеобщего повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1 будут оплачивать по «экономически обоснованному тарифу» жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич перед итоговой коллегией Минтруда, сообщает tut.by.

— В декрете обозначены сроки — к 1 апреля — выработать список услуг, которые будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Сегодня четко понятно, какие услуги льготированы. Сейчас активно обсуждается, рассматривается вопрос жилищно-коммунальных услуг. Все равно мы планово, постепенно, пошагово, неважно через сколько лет, придем к 100-процентному возмещению затрат. Так почему бы сейчас не рассмотреть генеральную репетицию. Что еще (какие еще услуги. — Прим.ред.) — это будет обсуждаться, — ответила Ирина Костевич на вопрос, какие услуги будут оплачивать по полному тарифу белорусы, попавшие под действие декрета № 1. — Весь механизм будет отработан, президент дал год. При этом важен индивидуальный подход к каждому человеку.

— Не запоздалая ли это мера — вводить полную оплату ЖКУ, которые и так все белорусы, по планам правительства, уже с середины этого года будут оплачивать по 100%-ному тарифу (кроме отопления)?

— Отопление — очень весомая и серьезная услуга, — уточнила министр. - Это очень дорогая услуга.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по 100%-й оплате безработными социальных услуг.